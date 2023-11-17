В Тюмени пересадка между автобусами будет бесплатной

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Для того, чтобы не оплачивать билет пассажиру необходимо будет оплатить проезд по транспортной карте и использовать эту карту для пересадки в течение 60 минут.
Такой тариф существенно сэкономит стоимость проезда из одного конца города в другой с пересадками.
На данный момент стоимость проезда в общественном городском транспорте Тюмени составляет 29 рублей при безналичном расчете и 30 рублей при наличном. С 1 января 2024 года стоимость проезда вырастет на 1 рубль. Кроме того, с января 2024 года увеличатся тарифы на проезд в поездах и электричках. В среднем стоимость билетов вырастет на 40-60 рублей.