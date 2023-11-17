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Published Сегодня, 06:54

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В Тюмени с января начнет работать схема бесплатной пересадки в автобусах

В Тюмени пересадка между автобусами будет бесплатной

17 ноября 2023, 06:54
Фото: 1MI

В Тюмени с января начнет работать схема бесплатной пересадки в автобусах

В Тюмени с января 2024 года начнет действовать схема бесплатной пересадки в автобусах. Плата за проезд пассажирам, делающим в течение одного часа пересадку на другой автобус, будет упразднена.

Для того, чтобы не оплачивать билет пассажиру необходимо будет оплатить проезд по транспортной карте и использовать эту карту для пересадки в течение 60 минут.

Такой тариф существенно сэкономит стоимость проезда из одного конца города в другой с пересадками.

На данный момент стоимость проезда в общественном городском транспорте Тюмени составляет 29 рублей при безналичном расчете и 30 рублей при наличном. С 1 января 2024 года стоимость проезда вырастет на 1 рубль. Кроме того, с января 2024 года увеличатся тарифы на проезд в поездах и электричках. В среднем стоимость билетов вырастет на 40-60 рублей.

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