В Тюмени пересадка между автобусами будет бесплатной

На данный момент стоимость проезда в общественном городском транспорте Тюмени составляет 29 рублей при безналичном расчете и 30 рублей при наличном. С 1 января 2024 года стоимость проезда вырастет на 1 рубль. Кроме того, с января 2024 года увеличатся тарифы на проезд в поездах и электричках. В среднем стоимость билетов вырастет на 40-60 рублей.