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Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Особый противопожарный режим могут ввести в Тюменской области с 10 апреля

Особый противопожарный режим могут ввести в Тюменской области с 10 апреля

1 апреля 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney

Особый противопожарный режим могут ввести в Тюменской области с 10 апреля

С введением режима жителям региона запретят разводить костры, сжигать мусор и ходить в лес. В прошлом году он был введен на неделю раньше.

Особый противопожарный режим планируют ввести в Тюменской области с 10 апреля. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона. На данный момент документ находится на рассмотрении.

В случае, если постановление будет подписано губернатором Александром Моором, тюменцам запретят посещать леса, сжигать мусор, разводить костры и проводить пожароопасные работы на время действия режима. В прошлом году особый противопожарный режим начал действовать с 3 апреля.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области составили список населенных пунктов и организаций, которым в этом году грозят лесные пожары. В перечень внесли 857 населенных пунктов, 132 территории садоводства и 29 организаций.

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