Особый противопожарный режим могут ввести в Тюменской области с 10 апреля

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Особый противопожарный режим планируют ввести в Тюменской области с 10 апреля. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона. На данный момент документ находится на рассмотрении.
В случае, если постановление будет подписано губернатором Александром Моором, тюменцам запретят посещать леса, сжигать мусор, разводить костры и проводить пожароопасные работы на время действия режима. В прошлом году особый противопожарный режим начал действовать с 3 апреля.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области составили список населенных пунктов и организаций, которым в этом году грозят лесные пожары. В перечень внесли 857 населенных пунктов, 132 территории садоводства и 29 организаций.