Детским лагерям в Тюменской области угрожают лесные пожары

С учетом детских лагерей, в список внесены территории 29 организаций. Также в перечне числятся 857 населенных пунктов и 132 территории садоводства. Ожидается, что ситуация с лесными пожарами в регионе в этом году будет сложной. Пик пожароопасности придется на май.