Детским лагерям в Тюменской области угрожают лесные пожары

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
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Updated Сегодня, 04:21
Шести детским лагерям, расположенным в Тюменской области, в этом году угрожают лесные пожары. В зоне риска «Ребячья республика», «Олимпийская Ребячка», «Энергетик», «Витязь», «Алые паруса» и «Снежинка». Об этом стало известно из постановления правительства региона.
С учетом детских лагерей, в список внесены территории 29 организаций. Также в перечне числятся 857 населенных пунктов и 132 территории садоводства. Ожидается, что ситуация с лесными пожарами в регионе в этом году будет сложной. Пик пожароопасности придется на май.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тобольском центре помощи животным «Право на жизнь» произошел пожар. В результате возгорания погибли три взрослые собаки и шесть щенков.