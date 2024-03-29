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Лесные пожары угрожают детским лагерям в Тюменской области

Детским лагерям в Тюменской области угрожают лесные пожары

29 марта 2024, 04:19
Фото: 1MI

Лесные пожары угрожают детским лагерям в Тюменской области

В постановлении правительства указаны названия учреждений, подверженных угрозе лесных пожаров. Всего в список попали шесть детских лагерей.

Шести детским лагерям, расположенным в Тюменской области, в этом году угрожают лесные пожары. В зоне риска «Ребячья республика», «Олимпийская Ребячка», «Энергетик», «Витязь», «Алые паруса» и «Снежинка». Об этом стало известно из постановления правительства региона.

С учетом детских лагерей, в список внесены территории 29 организаций. Также в перечне числятся 857 населенных пунктов и 132 территории садоводства. Ожидается, что ситуация с лесными пожарами в регионе в этом году будет сложной. Пик пожароопасности придется на май.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в тобольском центре помощи животным «Право на жизнь» произошел пожар. В результате возгорания погибли три взрослые собаки и шесть щенков.

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