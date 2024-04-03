В Сладковском районе местные простились с погибшим на СВО земляком

В Сладковском районе Тюменской области в последний путь отправили погибшего на СВО Артема Жукова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава района Александр Иванов. Служил Артем в качестве командира подразделения стрелкового батальона, имел звание рядового гвардии. Погиб при исполнении боевой задачи.