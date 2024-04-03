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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Слаковском районе местные простились с погибшим на СВО земляком

В Сладковском районе местные простились с погибшим на СВО земляком

3 апреля 2024, 12:54
Фото: Источник «TMN.NEWS»

В Слаковском районе местные простились с погибшим на СВО земляком

Артем Жуков погиб во время исполнения боевой задачи, ему было 33 года, служив в стрелковой дивизии.

В Сладковском районе Тюменской области в последний путь отправили погибшего на СВО Артема Жукова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава района Александр Иванов. Служил Артем в качестве командира подразделения стрелкового батальона, имел звание рядового гвардии. Погиб при исполнении боевой задачи.

Простились с погибшим в селе Лопазное — это малая родина бойца. Также Артему посмертно наградили орденом Мужества.

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