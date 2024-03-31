Итоги недели: ненависть к таджикам, охрана в школах, сдача в аренду обмелевшей Туры

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
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Updated Сегодня, 13:13
После того, как в теракте, произошедшем в московском «Крокус Сити Холле», обвинили уроженцев Таджикистана, россияне, в том числе жители Тюменской области, начали крайне негативно относиться ко всем представителям данной нации. Специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев рассказал об опасности этого явления и обстановке в Тюмени.
В интернете сегодня активно обсуждают метода давления и выдворения таджиков из страны. Многие россияне отказываются ездить в такси с уроженцами Таджикистана и говорят о проявлении к ним крайне агрессивных и противоправных мер. Однако, как считает специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев, для Тюмени такое явление не свойственно и подобные проявления носят единичный, а не массовый характер.
Таджикская диаспора в Тюмени уже опубликовала призыв к терпимости из-за возможного негатива со стороны горожан после теракта в «Крокус Сити Холл». Представитель таджикского культурного центра подчеркнул, что нужно проявлять спокойствие и не реагировать на проявления агрессии.
Отметим, по данным опроса «Нашего Города», более 70% читателей опасаются мигрантов. Одновременно с тем, отмечают, по нескольким террористам не стоит судить о всей нации — однако, ужесточение контроля за иностранцами требуется.
В Тюменской области ужесточают меры безопасности в образовательных учреждениях после теракта в «Крокусе Сити Холле». Об этом сообщили в региональном департаменте образования. В настоящее время в Тюмени физическая охрана и системы видеонаблюдения работают в 252 зданиях детсадов и школ (всего их 300 вместе с учреждениями молодежной политики). Во всех учреждениях имеются кнопки тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт отдела вневедомственной охраны.
Отметим, в соответствии с пунктом 6 статьи 28 ФЗ №273 от 29.12.2012 образовательные учреждения обязаны обеспечивать безопасность детей во ходе учебного процесса. Согласно постановлению правительства РФ, все организации, где при террористических операциях могут пострадать от сотни человек должны охраняться силами ЧОП и ведомственной охраны.
Что касается усиления охранных мер в аэропорту и на вокзалах, то в Рощино после трагедии в московском «Крокусе» начал действовать максимальный уровень безопасности.
«В связи с трагическими событиями в Подмосковье на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. Мы рекомендуем заблаговременно прибывать в аэропорт, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», — сообщает пресс-служба «Рощино».
С автовокзалом и ж/д вокзалом ситуация немного иная. Для допуска на рейс не нужно проходить несколько этапов досмотра. Однако и имеющийся контроль считается достаточно технологичным — здания вокзалов оснащены новым оборудованием для досмотра багажа и новыми металлодетекторами. Установленные устройства позволяют подробно рассмотреть содержимое чемоданов и сумок.
«Участок акватории реки Тура (Долгая) расположен на 180,013-179,943 км от устья, в границах Тюмени Тюменской области. Сдача в аренду на 20 лет. Цена лота 18 103 рубля, шаг аукциона 1 810 рублей», — указано в документах.
На участие в аукционе была подана лишь одна заявка — от тюменского предпринимателя Андрея Невзорова. Его же признали победителем.
Договор аренды с Андреем Невзоровым будет заключен на срок 20 лет. Ставка платы за один квартал за пользование водным объектом составит в 2024 году — 1 224 720 руб/км2, в 2025 году — 1 406 160 руб/км2. На 2026–2044 годы пока ставка платы за пользование водными объектами не установлена.
Шести детским лагерям, расположенным в Тюменской области, в этом году угрожают лесные пожары. Это следует из постановления правительства региона «Об утверждении перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в ТО и перечня организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садовых обществ». В зоне риска — «Ребячья республика», «Олимпийская Ребячка», «Энергетик», «Витязь», «Алые паруса» и «Снежинка». Об этом стало известно из постановления правительства региона.
С учетом детских лагерей, в список внесены территории 29 организаций. Также в перечне числятся 857 населенных пунктов и 132 территории садоводства. Ожидается, что ситуация с лесными пожарами в регионе в этом году будет сложной. Пик пожароопасности придется на май. Напомним, в 2023 году с 7 мая на всей территории Тюменской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обострившейся пожароопасной обстановкой. Он действовал до 1 июня.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не прибывающих в запасе и подлежащих призыву, в возрасте 150 тысяч человек», — отмечено в указе.
Правительству России, органам исполнительной власти субъектов РФ, призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
В 2024 году весенняя призывная кампания будет проходить с учетом нового закона о повышении призывного возраста. Теперь срочную службу должны походить мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Изменения не коснутся тех граждан, которым исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, а также тех, у кого имеются освобождения или отсрочки от воинской службы.