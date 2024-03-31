Итоги недели: ненависть к таджикам, охрана в школах, сдача в аренду обмелевшей Туры

С учетом детских лагерей, в список внесены территории 29 организаций. Также в перечне числятся 857 населенных пунктов и 132 территории садоводства. Ожидается, что ситуация с лесными пожарами в регионе в этом году будет сложной. Пик пожароопасности придется на май. Напомним, в 2023 году с 7 мая на всей территории Тюменской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обострившейся пожароопасной обстановкой. Он действовал до 1 июня.