50-летнему ишимцу, напавшему с ножницами на врачей, грозит статья УК РФ

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Напомним, в медучреждении мужчина (пациент поступивший с телесными повреждениями), вооруженный ножницами, набросился на врачей и пациентов больницы. К счастью, его обезвредили до того, как он причинил вред кому-либо, и передали сотрудникам полиции.
Генерал Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело. В настоящее время следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ « Покушение на убийство». Ход следствия находится под контролем главы СК РФ.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС перешли на усиленный режим работы после произошедшего теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Также усилена охрана торговых объектов, социальных учреждений.