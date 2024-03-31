nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

50-летнему ишимцу, напавшему с ножницами на врачей, грозит статья УК РФ

50-летнему ишимцу, напавшему с ножницами на врачей, грозит статья УК РФ

31 марта 2024, 12:10
Фото: 1MI
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался произошедшим минувшей ночью ЧП в Ишимской областной больнице №4 после публикации «Нашего Города».

Напомним, в медучреждении мужчина (пациент поступивший с телесными повреждениями), вооруженный ножницами, набросился на врачей и пациентов больницы. К счастью, его обезвредили до того, как он причинил вред кому-либо, и передали сотрудникам полиции.

Привезли с травмами: подробности нападения мужчины с ножницами на больницу в Ишиме
Узнать подробнее

Генерал Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело. В настоящее время следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ « Покушение на убийство». Ход следствия находится под контролем главы СК РФ.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС перешли на усиленный режим работы после произошедшего теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Также усилена охрана торговых объектов, социальных учреждений.

Читайте также:
«Из-за одного осудят всех»: первого фигуранта «Тюменского дела» уже ждет судБастрыкин поручил проверить тюменский аквапарк, в котором ребенок разрезал ногуБастрыкин взял на контроль дело тюменки, оставшейся с дырой в спине после операции
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Уголовное дело#Новости тюмени#Уголовная ответственность#Бастрыкин Александр#Александр Бастрыкин
«Не принимали и не примут»: мигрант рассказал о сложностях отношений с тюменцами
29 марта, 06:43
Тест: насколько хорошо вы помните легендарные советские фильмы?
29 марта, 07:25
«Все в угоду ресторану»: тюменец пожаловался на вырубку деревьев в сквере Згерского
29 марта, 09:11
Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
28 марта, 05:24
«Все прячутся дома»: из Москвы, Петербурга и Тюмени массово выдворяют мигрантов
29 марта, 10:15
Весенний призыв-2024: кандидатов больше, штрафы строже
6 марта, 16:44
"