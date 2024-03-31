Ремонт за 507 млн рублей проведут в здании тюменской областной больницы №2

В Тюменской области ищут подрядчика для ремонта ОКБ №2 за 507 млн рублей

В Тюменской области объявили о поиске подрядной организации, которая займется работами по выполнению капитального ремонта здания Областной больницы №2 по улице Мельникайте, 75/8. Соответствующий тендер стоимостью 507 миллионов рублей опубликован на портале Госзакупки.