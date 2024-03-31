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В Тюменской области ищут подрядчика для ремонта ОКБ №2 за 507 млн рублей

Ремонт за 507 млн рублей проведут в здании тюменской областной больницы №2

31 марта 2024, 10:54
Фото: 1MI

В Тюменской области ищут подрядчика для ремонта ОКБ №2 за 507 млн рублей

В Тюменской области объявили о поиске подрядной организации, которая займется работами по выполнению капитального ремонта здания Областной больницы №2 по улице Мельникайте, 75/8. Соответствующий тендер стоимостью 507 миллионов рублей опубликован на портале Госзакупки.

В документах указано, что ремонт предстоит выполнить патолого-анатомическом корпусе, клинико-диагностической и бактериологической лаборатории. Там необходимо выполнить отделку стен, пола, потолков, провести ремонт кровли, установить новые распределительные щиты, кабельные линии и лифт для спуска в подвал, систему освещения.

Работы должны быть выполнены в срок со 2 сентября 2024 года до 10 декабря 2025 года.

«Оплата будет производиться в пределах лимитов бюджетных обязательств текущего года. Лимиты финансирования на 2024 год 157,889 миллиона рублей. Лимиты финансирования на 2025 год 349,203 миллиона рублей», — указано в документах.

Заявки на участие будут принимать до 17 апреля, 22 апреля 2024 года состоится подведение итогов закупки.

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