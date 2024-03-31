Ремонт за 507 млн рублей проведут в здании тюменской областной больницы №2

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В документах указано, что ремонт предстоит выполнить патолого-анатомическом корпусе, клинико-диагностической и бактериологической лаборатории. Там необходимо выполнить отделку стен, пола, потолков, провести ремонт кровли, установить новые распределительные щиты, кабельные линии и лифт для спуска в подвал, систему освещения.
Работы должны быть выполнены в срок со 2 сентября 2024 года до 10 декабря 2025 года.
«Оплата будет производиться в пределах лимитов бюджетных обязательств текущего года. Лимиты финансирования на 2024 год 157,889 миллиона рублей. Лимиты финансирования на 2025 год 349,203 миллиона рублей», — указано в документах.
Заявки на участие будут принимать до 17 апреля, 22 апреля 2024 года состоится подведение итогов закупки.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области потратят 120 миллионов рублей на разработку проекта реабилитационного центра для инвалидов. В настоящее время идет поиск подрядчика.