Миллиарды рублей потратили тюменцы за месяц на платные услуги

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
В целом за год рост составил 102,8% или на 1,5 миллиарда рублей. По данным Тюменьстата, большая часть денежных средств была потрачена на оплату коммунальных, транспортных услуг — 20,5 и 19,2% соответственно. 18,4% от общей суммы тюменцы потратили на оплату других видов услуг.
Отметим, что за год рост транспортных услуг составил 18%, на 27% подорожали услуги зарубежного туризма.
В целом, в январе 2024 года индекс потребительских цен в Тюменской области составил 100,9% относительно предыдущего месяца, в том числе на продовольственные товары — 100,8%, непродовольственные товары — 101,4%, услуги — 100,5%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили самые высокооплачиваемые вакансии весны. В список вошли вакансии для машинистов, военных, бурильщиков, начальников.