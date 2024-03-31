Миллиарды рублей потратили тюменцы за месяц на платные услуги

В целом за год рост составил 102,8% или на 1,5 миллиарда рублей. По данным Тюменьстата, большая часть денежных средств была потрачена на оплату коммунальных, транспортных услуг — 20,5 и 19,2% соответственно. 18,4% от общей суммы тюменцы потратили на оплату других видов услуг.