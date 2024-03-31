nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Более 14 миллиардов рублей потратили тюменцы на платные услуги

Миллиарды рублей потратили тюменцы за месяц на платные услуги

31 марта 2024, 07:50
Фото: 1MI

Более 14 миллиардов рублей потратили тюменцы на платные услуги

Более 14,3 миллиарда рублей потратили в январе 2024 года жители Тюменской области на платные услуги, что практически на 30 миллионов рублей превышает показатель декабря 2023 года.

В целом за год рост составил 102,8% или на 1,5 миллиарда рублей. По данным Тюменьстата, большая часть денежных средств была потрачена на оплату коммунальных, транспортных услуг — 20,5 и 19,2% соответственно. 18,4% от общей суммы тюменцы потратили на оплату других видов услуг.

Отметим, что за год рост транспортных услуг составил 18%, на 27% подорожали услуги зарубежного туризма.

В целом, в январе 2024 года индекс потребительских цен в Тюменской области составил 100,9% относительно предыдущего месяца, в том числе на продовольственные товары — 100,8%, непродовольственные товары — 101,4%, услуги — 100,5%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили самые высокооплачиваемые вакансии весны. В список вошли вакансии для машинистов, военных, бурильщиков, начальников.

Читайте также:
Тюменец лишился более 5 миллионов рублей, инвестировав их мошенникуПрезидент Путин подписал указ о весеннем призыве. Нововведения 2024 годаТюменские хирурги прооперировали 94-летнего пациента со сложным переломом
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Тюменьстат#Оплата услуг#Сфера услуг
«Не принимали и не примут»: мигрант рассказал о сложностях отношений с тюменцами
29 марта, 06:43
Тест: насколько хорошо вы помните легендарные советские фильмы?
29 марта, 07:25
«Все в угоду ресторану»: тюменец пожаловался на вырубку деревьев в сквере Згерского
29 марта, 09:11
Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
28 марта, 05:24
«Все прячутся дома»: из Москвы, Петербурга и Тюмени массово выдворяют мигрантов
29 марта, 10:15
Весенний призыв-2024: кандидатов больше, штрафы строже
6 марта, 16:44
"