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Updated Сегодня, 09:48

Известны подробности нападения мужчины с ножницами на больницу в Ишиме

Привезлис травмами: подробности нападения мужчины с ножницами на больницу в Ишиме

31 марта 2024, 09:46
Фото: 1MI

Известны подробности нападения мужчины с ножницами на больницу в Ишиме

50-летнего мужчину, напавшего с ножницами на медперсонал и пациентов, доставили в клинику с телесными повреждениями.
«В полицию Ишима обратились работники медицинского учреждения. Они сообщили, что доставленный с телесными повреждениями мужчина ведет себя агрессивно и угрожает им предметом похожим на ножницы. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МО МВД России „Ишимский“. Подозреваемый, 50-летний ишимец, доставлен в отдел полиции», — сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В настоящее время по факту произошедшего ЧП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в ишимской больнице неизвестный напал с ножницами на врачей медучреждения. Неадекватного пациента обезвредили сами врачи. Во время ЧП никто не пострадал.

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