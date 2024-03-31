Привезлис травмами: подробности нападения мужчины с ножницами на больницу в Ишиме

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
«В полицию Ишима обратились работники медицинского учреждения. Они сообщили, что доставленный с телесными повреждениями мужчина ведет себя агрессивно и угрожает им предметом похожим на ножницы. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МО МВД России „Ишимский“. Подозреваемый, 50-летний ишимец, доставлен в отдел полиции», — сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В настоящее время по факту произошедшего ЧП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в ишимской больнице неизвестный напал с ножницами на врачей медучреждения. Неадекватного пациента обезвредили сами врачи. Во время ЧП никто не пострадал.