Неадекватный мужчина с ножницами напал на пациентов и врачей в тюменской больнице

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
«Хочу выразить благодарность врачу-терапевту Шахзоду Яхшибоеву и врачу-отоларингологу Александру Гартунг за то, что обезвредили мужчину и спасли окружающих от увечий», — написали благодарные сотрудники и пациенты в социальных сетях.
В комментариях под видео тюменцы выразили негодование по поводу охраны медучреждения — на видео заметно, что охранник пытался утихомирить буйного мужчину, не применяя физическую силу. При этом из «оружия» у него имелась лишь дубинка.
«Нужна хорошая охрана на такие значимые объекты. Вроде писали о том что везде усилят охрану. Когда уже депутаты примут закон, чтобы социально-значимые объекты охраняли сотрудники Росгвардии», — возмутились тюменцы.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что бывший секретарь отделения КПРФ в Восточном административном округе Тюмени Александр Бакшаев избил собаку в подъезде дома. Его личность установили благодаря записям камер видеонаблюдения.