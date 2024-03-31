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В Ишиме в больнице неадекватный мужчина с ножницами напал на пациентов и врачей

Неадекватный мужчина с ножницами напал на пациентов и врачей в тюменской больнице

31 марта 2024, 08:44
Фото: 1MI

В Ишиме в больнице неадекватный мужчина с ножницами напал на пациентов и врачей

Неадекватный мужчина, вооруженный ножницами, напал в ночь с 30 на 31 марта на персонал и пациентов Областной больницы № 4 в Ишиме. По слова очевидцев, обезвредить неадеквата удалось двум докторам. Соответствующий видеоролик был опубликован в соцсетях.
Видео: Ишим пере Подслушано
«Хочу выразить благодарность врачу-терапевту Шахзоду Яхшибоеву и врачу-отоларингологу Александру Гартунг за то, что обезвредили мужчину и спасли окружающих от увечий», — написали благодарные сотрудники и пациенты в социальных сетях.

В комментариях под видео тюменцы выразили негодование по поводу охраны медучреждения — на видео заметно, что охранник пытался утихомирить буйного мужчину, не применяя физическую силу. При этом из «оружия» у него имелась лишь дубинка.

«Нужна хорошая охрана на такие значимые объекты. Вроде писали о том что везде усилят охрану. Когда уже депутаты примут закон, чтобы социально-значимые объекты охраняли сотрудники Росгвардии», — возмутились тюменцы.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что бывший секретарь отделения КПРФ в Восточном административном округе Тюмени Александр Бакшаев избил собаку в подъезде дома. Его личность установили благодаря записям камер видеонаблюдения.

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