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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Тюмени экс-секретарь отделения КПРФ совершил избиение собаки в подъезде

В Тюмени экс-секретарь отделения КПРФ жестоко избил собаку в подъезде. Видео

25 марта 2024, 12:23
Фото: 1MI

В Тюмени экс-секретарь отделения КПРФ совершил избиение собаки в подъезде

Экс-секретарь отделения КПРФ в Восточном административном округе Тюмени Александр Бакшаев жестоко избил собаку в подъезде. Личность живодера установили соседи, посмотрев запись с камер видеонаблюдения.

По их словам, мужчина утверждает, что это животное напало на него. Сейчас он никак не контактирует с внешним миром и не открывает участковому дверь.

Тюменские коммунисты подтвердили личность Бакшаева на видео и сообщили, что он был исключен из партии в 2020 году за нанесение телесных повреждений пожилой коммунистке.

Видео: ЧП Тюмень

Участники партии также уточнили, что к Бакшаеву были и другие претензии разного рода.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что бездомная собака напала на 13-летнюю девочку в Тюменской области. Суд обязал администрацию выплатить компенсацию ребенку.

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