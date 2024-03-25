В Тюмени экс-секретарь отделения КПРФ жестоко избил собаку в подъезде. Видео

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
По их словам, мужчина утверждает, что это животное напало на него. Сейчас он никак не контактирует с внешним миром и не открывает участковому дверь.
Тюменские коммунисты подтвердили личность Бакшаева на видео и сообщили, что он был исключен из партии в 2020 году за нанесение телесных повреждений пожилой коммунистке.
Участники партии также уточнили, что к Бакшаеву были и другие претензии разного рода.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что бездомная собака напала на 13-летнюю девочку в Тюменской области. Суд обязал администрацию выплатить компенсацию ребенку.