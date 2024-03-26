В Тюмени таджиков просят терпеть возможный негатив от отдельных горожан

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
«У нас есть группа, где общаются граждане Таджикистана, проживающие в Тюмени. Мы осуждаем напавших на „Крокус“. Также говорим о том, что сейчас не стоит, так сказать, „рыпаться“, — высказался URA.RU Файзула Азимо.
Согласно официальным данным, терактом в «Крокус Сити Холл» занималась ячейка террористической группировки «Исламское государство». Исполнителями преступления были четверо граждан из Таджикистана. В настоящее время они задержаны.