В Тюмени таджиков просят терпеть возможный негатив от отдельных горожан

В Тюмени таджиков просят не реагировать на негатив от отдельных горожан

Таджикская диаспора в Тюмени призвала к терпимости из-за возможного негатива со стороны горожан после теракта в «Крокус Сити Холл». Представитель таджикского культурного центра подчеркнул, что нужно проявлять спокойствие и не реагировать на проявления агрессии.