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В Тюмени таджиков просят не реагировать на негатив от отдельных горожан

В Тюмени таджиков просят терпеть возможный негатив от отдельных горожан

26 марта 2024, 11:08
Фото: 1MI

В Тюмени таджиков просят не реагировать на негатив от отдельных горожан

Таджикская диаспора в Тюмени призвала к терпимости из-за возможного негатива со стороны горожан после теракта в «Крокус Сити Холл». Представитель таджикского культурного центра подчеркнул, что нужно проявлять спокойствие и не реагировать на проявления агрессии.
«У нас есть группа, где общаются граждане Таджикистана, проживающие в Тюмени. Мы осуждаем напавших на „Крокус“. Также говорим о том, что сейчас не стоит, так сказать, „рыпаться“, — высказался URA.RU Файзула Азимо.

Согласно официальным данным, терактом в «Крокус Сити Холл» занималась ячейка террористической группировки «Исламское государство». Исполнителями преступления были четверо граждан из Таджикистана. В настоящее время они задержаны.

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