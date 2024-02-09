На тюменских трассах дежурят полицейские. В чем причина?

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Госавтоинспекция Тюменской области предупредила об ухудшении погодных условий на трассах — сильном ветре и снегопаде.
Наряды ДПС дежурят на всех пяти федеральных трассах, в том числе на 437 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе и на участке трассы Тюмень — Омск под Ялуторовском. Обстановка находится под контролем.
Автомобилистов призывают быть внимательнее во время снегопада и соблюдать скоростной режим.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области произошла авария с участием школьного автобуса. Очевидцы поделились видео с места ДТП.