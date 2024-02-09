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На тюменских трассах дежурят полицейские. В чем причина?

На тюменских трассах дежурят полицейские. В чем причина?

9 февраля 2024, 03:08
Фото: 1MI
Наряды ДПС несут службу на всех федеральных трассах Тюменской области. Автомобилистов предупреждают об опасности на дорогах.

Госавтоинспекция Тюменской области предупредила об ухудшении погодных условий на трассах — сильном ветре и снегопаде.

Наряды ДПС дежурят на всех пяти федеральных трассах, в том числе на 437 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе и на участке трассы Тюмень — Омск под Ялуторовском. Обстановка находится под контролем.

Автомобилистов призывают быть внимательнее во время снегопада и соблюдать скоростной режим.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области произошла авария с участием школьного автобуса. Очевидцы поделились видео с места ДТП.

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#Общество#Тюменская область#ГИБДД#Новости тюмени#Трасса#ДПС#Погода#Любовь Селезнева
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