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Updated Сегодня, 09:59

В Тюмени сотрудники ГИБДД сняли с рейса маршрутку №4 с неисправными тормозами

В Тюмени сотрудники ГИБДД сняли с рейса маршрутку №4 с неисправными тормозами. ВИДЕО

30 января 2024, 09:57
Фото: 1MI

В Тюмени сотрудники ГИБДД сняли с рейса маршрутку №4 с неисправными тормозами

В Тюмени сотрудники ГИБДД проверили техсостояние автобусов на городских маршрутах. По итогам рейда, одну из маршруток с неисправной тормозной системой пришлось транспортировать на жесткой сцепке, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Видео: ГИБДД Тюменской области/телеграм

В ходе профилактического мероприятия «Автобус» сотрудники технического надзора городской Госавтоинспекции проверяли техническое состояние транспорта и необходимую документацию у водителей.

«Выявлено грубое нарушение ПДД — неисправная рабочая тормозная система у одного из автобусов маршрута N4. Данное нарушение влияет на безопасность пассажирских перевозок», — отметили в ведомстве.
Фото: ГИБДД Тюменской области/телеграм

Неисправную маршрутку автоинспекторы передали перевозчику, который должен привести транспорт в порядок.

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