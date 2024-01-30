В Тюмени сотрудники ГИБДД сняли с рейса маршрутку №4 с неисправными тормозами. ВИДЕО

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В ходе профилактического мероприятия «Автобус» сотрудники технического надзора городской Госавтоинспекции проверяли техническое состояние транспорта и необходимую документацию у водителей.
«Выявлено грубое нарушение ПДД — неисправная рабочая тормозная система у одного из автобусов маршрута N4. Данное нарушение влияет на безопасность пассажирских перевозок», — отметили в ведомстве.
Неисправную маршрутку автоинспекторы передали перевозчику, который должен привести транспорт в порядок.