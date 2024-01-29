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Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

В Тюмени у двух маршруток изменилось расписание

В Тюмени изменили расписание двух маршруток

29 января 2024, 03:58

В Тюмени у двух маршруток изменилось расписание

Изменения коснулись маршрутов №80 «микрорайон Лесной — ДК „Строитель“» и №80д «Юрты Андреевские — ДК „Строитель“». Нововведения вступили в силу сегодня, 29 января.

Маршрут №80 будет отправляться из микрорайона Лесной в 6:21, 6:57, 7:13, 7:49, 8:07, 8:41, 9:13 и 9:29. От ДК «Строитель» — в 6:52, 7:28, 7:44, 8:20, 8:38, 9:12.

У маршрута №80д отправление от Юрт в 6:37, 7:22, 8:10, 9:05, от ДК «Строитель» — в 6:30, 7:20, 8:05, 8:53.

Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Тюмени создала петицию с требованием пустить автобусы в Ново-Комарово. Женщина считает, что на маршруте недостаточно автобусов, а водители не соблюдают расписание.

По Тюмени начал курсировать новый автобусный маршрут
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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автобусы#Новости тюмени#Маршрутки#Маршрут#Любовь Селезнева
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