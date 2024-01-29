В Тюмени изменили расписание двух маршруток

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Маршрут №80 будет отправляться из микрорайона Лесной в 6:21, 6:57, 7:13, 7:49, 8:07, 8:41, 9:13 и 9:29. От ДК «Строитель» — в 6:52, 7:28, 7:44, 8:20, 8:38, 9:12.
У маршрута №80д отправление от Юрт в 6:37, 7:22, 8:10, 9:05, от ДК «Строитель» — в 6:30, 7:20, 8:05, 8:53.
Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Тюмени создала петицию с требованием пустить автобусы в Ново-Комарово. Женщина считает, что на маршруте недостаточно автобусов, а водители не соблюдают расписание.