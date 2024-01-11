ГИБДД: в Тюменской области за год зарегистрировано более 500 ДТП с участием детей

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Об этом сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на данные от начальника областного управления ГИБДД Андрея Миллера. Руководитель ведомства отметил, что в прошлом году случаев ДТП с участием несовершеннолетних было на 109 больше, чем в предыдущем.
«Это тревожно. Увеличилось количество аварий, травмированных юных участников дорожного движения и погибших. Большая часть жертв — пассажиры. Вопрос к взрослым: почему мы продолжаем перевозить детей с нарушением правил перевозки. На днях была авария: детское кресло было, но его не закрепили», — цитирует издание Миллера.
Также начальник Тюменской Госавтоинспекции назвал главную причину аварий на дорогах регионе. По его словам, большинство ДТП случаются из-за превышения скорости. А самой аварийной трассой Тюменской области стала дорога, связывающая регион с Югрой.