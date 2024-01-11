ГИБДД: в Тюменской области за год зарегистрировано более 500 ДТП с участием детей

Об этом сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на данные от начальника областного управления ГИБДД Андрея Миллера. Руководитель ведомства отметил, что в прошлом году случаев ДТП с участием несовершеннолетних было на 109 больше, чем в предыдущем.