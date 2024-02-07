Автоэксперт объяснил, почему на самом деле происходят массовые аварии в Тюмени

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Двумя днями ранее, 2 февраля автомобиль «Лада» въехал в ограждение проезжей части при обгоне большегруза. Молодой человек не справился с управлением. В настоящее время он находится в реанимации.
Как заявляют в ГИБДД, большинство аварий произошли по причине плохой погоды. В связи с этим, журналисты «Наш город» решили поинтересоваться у автоэксперта, как предотвратить столкновение на дороге в условиях плохой погоды.
Как отметил новосибирский инструктор по вождению Андрей Пальшин, не только плохая погода может быть причиной аварий. Зачастую ДТП происходят ввиду плохого состояния водителей. Тюменцам и всем остальным автолюбителям, кто вынужден передвигаться в плохую погоду следует придерживаться ряда правил, однако соблюдение скоростного режима является основополагающим.
«Во-первых, всегда подстраивайте свою скорость под погодные условия. Не играйте с огнём. Вождение на высокой скорости в дождливую или снежную погоду значительно увеличивает риск потери контроля над автомобилем. Также рекомендую придерживаться безопасного расстояния между другими транспортными средствами, чтобы иметь возможность своевременно замедлить или остановить автомобиль в случае необходимости. Помните, что торможение на скользкой дороге требует большего расстояния. Не забывайте также использовать шины соответствующие сезону», — сказал спикер.
Как подтвердил эксперт, в ряде случаев водитель может воспользоваться «аварийкой"для того, чтобы другим участникам движения было видно ваше положение на дороге. Необходимо заботиться не только о себе, но и о своих пассажирах.
Ранее в Тюмени оштрафовали водителя маршрутки из-за того, что тот «устроил гонки» со своим коллегой.