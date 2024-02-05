На тюменской трассе вновь произошла смертельная авария

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На 567-м километре трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск столкнулись два грузовика — КамАЗ и фура Wildberries. От удара обе машины съехали в кювет. Водитель одного из большегрузов погиб, сменный водитель получил травмы.
По информации ГИБДД по Тюменской области, в настоящее время на тюменских автодорогах из-за снегопада снижена видимость. Ситуация на трассах находится под контролем нарядов ДПС.
Госавтоинспекция призывает водителей снизить скорость на федеральных автодорогах, избегать опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу, учитывать при выборе скорости состояние дороги, видимость, наличие осадков.
Отметим, в воскресенье, 4 февраля, на дорогах Тюменской области произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 5 человек, 14 получили травмы.