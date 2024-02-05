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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

На тюменской трассе произошла смертельная авария с фурами

На тюменской трассе вновь произошла смертельная авария

5 февраля 2024, 08:38
Фото: ГИБДД

На тюменской трассе произошла смертельная авария с фурами

Обстановка на тюменских трассах вторые сутки остается напряженной из-за непогоды. Сегодня на федеральных автодорогах Тюмень — Омск, Тюмень — Ханты-Мансийск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск произошло три ДТП, в том числе одно с летальным исходом.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

На 567-м километре трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск столкнулись два грузовика — КамАЗ и фура Wildberries. От удара обе машины съехали в кювет. Водитель одного из большегрузов погиб, сменный водитель получил травмы.

По информации ГИБДД по Тюменской области, в настоящее время на тюменских автодорогах из-за снегопада снижена видимость. Ситуация на трассах находится под контролем нарядов ДПС.

Видео: ГИБДД

Госавтоинспекция призывает водителей снизить скорость на федеральных автодорогах, избегать опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу, учитывать при выборе скорости состояние дороги, видимость, наличие осадков.

Отметим, в воскресенье, 4 февраля, на дорогах Тюменской области произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 5 человек, 14 получили травмы.

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