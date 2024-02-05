На тюменской трассе вновь произошла смертельная авария

На тюменской трассе произошла смертельная авария с фурами

Обстановка на тюменских трассах вторые сутки остается напряженной из-за непогоды. Сегодня на федеральных автодорогах Тюмень — Омск, Тюмень — Ханты-Мансийск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск произошло три ДТП, в том числе одно с летальным исходом.