В Тюменской области перевернулся школьный автобус. ВИДЕО

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Видео с места происшествия опубликовала группа «Ишим пере Подслушано». Изначально сообщалось, что в автобусе находились дети, которые ехали на занятия.
«Дети ехали на занятия в Стрехнинскую СОШ. Никто не пострадал. Учеников пересадили в другой автобус и довезли до школы. Уроки проходят в обычном режиме. За самочувствием детей и персонала следит медицинский работник», — пояснили в региональном департаменте образования и науки.
Однако позже в ГИБДД Тюменской области сообщили, что эта информация не совсем верна.
«Транспортное средство накренилось, когда его пытались вытащить. В этот момент и было снято видео. Детей в салоне не было. Инспекторы освидетельствовали водителя, он трезв», — уточнили в ведомстве.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Виновник ДТП был пьян.