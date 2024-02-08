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Published Сегодня, 08:17

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Updated Сегодня, 08:20

В Тюменской области перевернулся школьный автобус

В Тюменской области перевернулся школьный автобус. ВИДЕО

8 февраля 2024, 08:17
Фото: 1MI

В Тюменской области перевернулся школьный автобус

Ситуацию прокомментировали в ГИБДД Тюменской области и в региональном департаменте образования и науки. Уточняется, что водитель был трезв.
Сюжет
ДТП

Видео с места происшествия опубликовала группа «Ишим пере Подслушано». Изначально сообщалось, что в автобусе находились дети, которые ехали на занятия.

«Дети ехали на занятия в Стрехнинскую СОШ. Никто не пострадал. Учеников пересадили в другой автобус и довезли до школы. Уроки проходят в обычном режиме. За самочувствием детей и персонала следит медицинский работник», — пояснили в региональном департаменте образования и науки.
Видео: Ишим пере Подслушано / ВКонтакте

Однако позже в ГИБДД Тюменской области сообщили, что эта информация не совсем верна.

«Транспортное средство накренилось, когда его пытались вытащить. В этот момент и было снято видео. Детей в салоне не было. Инспекторы освидетельствовали водителя, он трезв», — уточнили в ведомстве.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Виновник ДТП был пьян.

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#Видео#Происшествия#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Школа#Школьники#Аварии#Ишимский район#Любовь Селезнева
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