На тюменской трассе ограничили движение из-за ДТП с большегрузом

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Предварительно установлено, что на данном участке дороги развернуло грузовой автомобиль. В аварии никто не пострадал.
«Одна полоса для движения транспорта временно перекрыта, движение осуществляется по левой полосе. На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожная служба, принимают меры по эвакуации транспортного средства», — уточнили в ГИБДД Свердловской области.
Автомобилистов призывают выбирать безопасную скорость и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск столкнулись два грузовика. Один из водителей погиб.