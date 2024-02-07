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На трассе Екатеринбург — Тюмень ограничено движение

На тюменской трассе ограничили движение из-за ДТП с большегрузом

7 февраля 2024, 02:47
Фото: 1MI

На трассе Екатеринбург — Тюмень ограничено движение

Авария произошла на 25 километре трассы Екатеринбург — Тюмень. На месте происшествия работают дорожные службы и Госавтоинспекция.
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ДТП

Предварительно установлено, что на данном участке дороги развернуло грузовой автомобиль. В аварии никто не пострадал.

«Одна полоса для движения транспорта временно перекрыта, движение осуществляется по левой полосе. На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожная служба, принимают меры по эвакуации транспортного средства», — уточнили в ГИБДД Свердловской области.

Автомобилистов призывают выбирать безопасную скорость и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск столкнулись два грузовика. Один из водителей погиб.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Аварии#Дороги#Ограничение движения#Любовь Селезнева
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