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Published Сегодня, 17:39

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Updated Сегодня, 17:42

Итоги дня в Тюмени: казус Улицкой, «драки» из-за SHAMAN и мольбы к Путину

Итоги дня в Тюмени: казус Улицкой, «драки» из-за SHAMAN и мольбы к Путину

7 февраля 2024, 17:39
Фото: 1MI
Дайджест событий за 7 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

«Эмоции на пределе!»: Жители Тюмени едва не подрались в соцсетях из-за концерта SHAMAN

Жители Тюмени поделились в социальных сетях разными впечатлениями после посещения концерта певца SHAMAN. Мероприятие длилось два дня — 5 и 6 февраля.

Как выяснилось, многие зрители оказались довольны его выступлением. Свой восторг они описали фразой «Эмоции на пределе». Другие же, тюменцы изрядно раскритиковали певца. Обсуждение в соцсетях, как заметили некоторые внимательные интернет-пользователи, едва не дошло до драки.

«Эмоции на пределе!»: тюменцы едва не подрались в соцсетях из-за концерта SHAMAN
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Тюменский общественник предложил Путину трудоустраивать украинских военнопленных в ЯНАО

Исполнительный директор Комитета гражданской безопасности МОД «Мы любим Россию» Алексей Савоськин предложил президенту РФ Владимиру Путину отправлять украинских военнопленных на работу в ЯНАО.

Савоськин утверждает, что украинцы имеют хорошие строительные навыки и могут помочь в решении дефицита кадров в регионе. Он также предлагает выплачивать им зарплату, часть которой будет направляться в бюджет. Это предложение вызвало разнообразные реакции в обществе.

Трудоустраивать украинских военнопленных предложил Путину тюменский общественник
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В Тюменской области резко выросло количество вакансий

Количество вакансий в Тюменской области выросло на 34% по сравнению с прошлым годом. Аналитики отметили увеличение спроса на новых сотрудников в сферах юриспруденции, розничной торговли и автобизнеса. Медицина и фармацевтика, напротив, показали отток предложений.

Эксперты подчеркнули, что в настоящее время наиболее перспективным является поиск работы в сфере розничной торговли, автобизнеса и медицины.

В Тюменской области количество вакансий выросло на треть
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В Тюменской области с книжных полок убирают авторов с сомнительной репутацией

В Тюменской области с полок книжных магазинов изымают книги авторов, которые еще не признаны иноагентами, но имеют неоднозначную репутацию в обществе.

Так, сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приняла решение, что книги писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова* приобрести на территории Тюменской области теперь невозможно ни одним из ранее доступных способов: онлайн или очно в книжном магазине. Издательство АСТ также приостановило их распространение.

Ожидается, что теперь в регионе будет невозможно приобрести и книги Людмилы Улицкой. Для ряда читателей это известие оказалось неутешительным.

* Борис Акунин и Дмитрий Быков признаны в РФ иноагентами, Борис Акунин также включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Казус Улицкой: в Тюменской области неугодных авторов отменяют «на всякий случай»
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В Тюмени родилась девочка- «богатырь»

В Тюмени родилась девочка весом почти шесть килограммов. Как рассказала мать новорожденной, беременность не была запланированной, но они с мужем решили сохранить ребенка.

Беременность первоначально протекала неплохо, но ближе к третьему триместру возникли проблемы со здоровьем. При проведении УЗИ тюменку предупредили о высоком весе ребенка.

В итоге, девочка Василиса появилась на свет, имея вес 5 килограммов 838 граммов.

«Настоящая царевна»: в Тюмени родилась девочка весом почти шесть килограммов
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#Тюмень#Тюменская область#Итоги дня#Итоги#Алина Петрова
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