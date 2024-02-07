Итоги дня в Тюмени: казус Улицкой, «драки» из-за SHAMAN и мольбы к Путину

Савоськин утверждает, что украинцы имеют хорошие строительные навыки и могут помочь в решении дефицита кадров в регионе. Он также предлагает выплачивать им зарплату, часть которой будет направляться в бюджет. Это предложение вызвало разнообразные реакции в обществе.