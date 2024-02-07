Итоги дня в Тюмени: казус Улицкой, «драки» из-за SHAMAN и мольбы к Путину

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Жители Тюмени поделились в социальных сетях разными впечатлениями после посещения концерта певца SHAMAN. Мероприятие длилось два дня — 5 и 6 февраля.
Как выяснилось, многие зрители оказались довольны его выступлением. Свой восторг они описали фразой «Эмоции на пределе». Другие же, тюменцы изрядно раскритиковали певца. Обсуждение в соцсетях, как заметили некоторые внимательные интернет-пользователи, едва не дошло до драки.
Исполнительный директор Комитета гражданской безопасности МОД «Мы любим Россию» Алексей Савоськин предложил президенту РФ Владимиру Путину отправлять украинских военнопленных на работу в ЯНАО.
Савоськин утверждает, что украинцы имеют хорошие строительные навыки и могут помочь в решении дефицита кадров в регионе. Он также предлагает выплачивать им зарплату, часть которой будет направляться в бюджет. Это предложение вызвало разнообразные реакции в обществе.
Количество вакансий в Тюменской области выросло на 34% по сравнению с прошлым годом. Аналитики отметили увеличение спроса на новых сотрудников в сферах юриспруденции, розничной торговли и автобизнеса. Медицина и фармацевтика, напротив, показали отток предложений.
Эксперты подчеркнули, что в настоящее время наиболее перспективным является поиск работы в сфере розничной торговли, автобизнеса и медицины.
В Тюменской области с полок книжных магазинов изымают книги авторов, которые еще не признаны иноагентами, но имеют неоднозначную репутацию в обществе.
Так, сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приняла решение, что книги писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова* приобрести на территории Тюменской области теперь невозможно ни одним из ранее доступных способов: онлайн или очно в книжном магазине. Издательство АСТ также приостановило их распространение.
Ожидается, что теперь в регионе будет невозможно приобрести и книги Людмилы Улицкой. Для ряда читателей это известие оказалось неутешительным.
* Борис Акунин и Дмитрий Быков признаны в РФ иноагентами, Борис Акунин также включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
В Тюмени родилась девочка весом почти шесть килограммов. Как рассказала мать новорожденной, беременность не была запланированной, но они с мужем решили сохранить ребенка.
Беременность первоначально протекала неплохо, но ближе к третьему триместру возникли проблемы со здоровьем. При проведении УЗИ тюменку предупредили о высоком весе ребенка.
В итоге, девочка Василиса появилась на свет, имея вес 5 килограммов 838 граммов.