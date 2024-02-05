Итоги дня в Тюмени: массовые аварии, пик вирусов и агрессивные мигранты

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Пятерых азербайджанцев в Тюмени будут судить за совершение вымогательства у предпринимателей.
По данным следствия, преступление произошло в 2022 году, когда вымогатели под прикрытием деловой встречи требовали у бизнесменов 1 миллион рублей.
С целью запугивания преступники угрожали мужчинам огнестрельным оружием, а после подвесили бизнесменов за ноги на кран-балку в помещении для забоя скота.
Пострадавшие обратились за помощью. Преступников задержала полиция и заключила под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в Ялуторовский районный суд для рассмотрения по существу.
В Тюменской области растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19.
Данная ситуация привела к переводу школ на дистанционное обучение. Отделы крупных компаний также перешли на удаленную работу из-за увеличения числа заболевших.
По словам инфекциониста Владимира Сорокина, многие жители не воспринимают серьёзно диагноз ОРВИ, что зря. Врач-терапевт Татьяна Швецова, в свою очередь, отметила, что менингит, пневмония и бронхит развиваются быстро, поэтому нужно успевать взяться за лечение вовремя.
В целом, врачи рекомендуют жителям региона обращаться за дополнительной медицинской помощью в случае продолжающихся симптомов, чтобы избежать серьезных осложнений.
Обстановка на тюменских трассах вторые сутки остается напряженной из-за непогоды. Сегодня на федеральных автодорогах Тюмень — Омск, Тюмень — Ханты-Мансийск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск произошло три ДТП, в том числе одно с летальным исходом.
На 567-м километре данной трассы произошло столкновение двух грузовиков— КамАЗа и фуры Wildberries. От удара обе машины съехали в кювет. Водитель одного из большегрузов погиб, другой водитель получил травмы.
Проверкой обстоятельств случившегося занимаются специалисты ГИБДД.
Тюменцы стали продавать билеты на концерт Shaman втридорога. В частности, 1 билет стоимостью 15 тысяч рублей, на концерт, который состоится 5 февраля, выставлен на «Авито». При этом, в кассах самые дорогие билеты на Shaman ранее стоили 10 тысяч рублей.
Под песни этого исполнителя занимаются дети тюменского центра военно-патриотического воспитания «Ратник». Организатор курсов и тренер Сергей Алексеев заявляет, что песня заряжает детей нужным духом и мотивирует их.
Пенсионер из Тюмени Абиль заработал на ненужных вещах.
Как стало известно, мужчина начал собирать разные предметы, восстанавливать их и продавать. Идея начать этот бизнес пришла к нему, когда он не смог найти подходящую работу после ухода на пенсию.
Теперь он торгует разнообразным товаром и дает работу другим пенсионерам. Абиль также помогает своим сотрудникам, обеспечивая их едой и одеждой.
В течение 10 лет работы у него было несколько неприятных ситуаций, но он не собирается останавливаться и наслаждается общением с людьми на барахолке.