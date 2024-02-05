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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Итоги дня в Тюмени: массовые аварии, пик вирусов и агрессивные мигранты

Итоги дня в Тюмени: массовые аварии, пик вирусов и агрессивные мигранты

5 февраля 2024, 17:05
Фото: 1MI
Дайджест событий за 5 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Подвесили, как скот и избили: В Тюмени будут судить банду вымогателей-азербайджанцев

Пятерых азербайджанцев в Тюмени будут судить за совершение вымогательства у предпринимателей.

По данным следствия, преступление произошло в 2022 году, когда вымогатели под прикрытием деловой встречи требовали у бизнесменов 1 миллион рублей.

С целью запугивания преступники угрожали мужчинам огнестрельным оружием, а после подвесили бизнесменов за ноги на кран-балку в помещении для забоя скота.

Пострадавшие обратились за помощью. Преступников задержала полиция и заключила под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в Ялуторовский районный суд для рассмотрения по существу.

Подвесили за ноги и избили: в Тюмени азербайджанцы вымогали деньги у бизнесменов
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Врачи рассказали о высокой заболеваемости вирусами в Тюмени

В Тюменской области растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19.

Данная ситуация привела к переводу школ на дистанционное обучение. Отделы крупных компаний также перешли на удаленную работу из-за увеличения числа заболевших.

По словам инфекциониста Владимира Сорокина, многие жители не воспринимают серьёзно диагноз ОРВИ, что зря. Врач-терапевт Татьяна Швецова, в свою очередь, отметила, что менингит, пневмония и бронхит развиваются быстро, поэтому нужно успевать взяться за лечение вовремя.

В целом, врачи рекомендуют жителям региона обращаться за дополнительной медицинской помощью в случае продолжающихся симптомов, чтобы избежать серьезных осложнений.

«Опасность бронхита»: чем может грозить распространяющийся в Тюмени вирус
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В Тюменской области резко возросло количество ДТП на дорогах

Обстановка на тюменских трассах вторые сутки остается напряженной из-за непогоды. Сегодня на федеральных автодорогах Тюмень — Омск, Тюмень — Ханты-Мансийск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск произошло три ДТП, в том числе одно с летальным исходом.

На 567-м километре данной трассы произошло столкновение двух грузовиков— КамАЗа и фуры Wildberries. От удара обе машины съехали в кювет. Водитель одного из большегрузов погиб, другой водитель получил травмы.

Проверкой обстоятельств случившегося занимаются специалисты ГИБДД.

На тюменской трассе вновь произошла смертельная авария
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В Тюмени тренируют детей под песни SHAMAN, а билеты на концерт продают втридорога

Тюменцы стали продавать билеты на концерт Shaman втридорога. В частности, 1 билет стоимостью 15 тысяч рублей, на концерт, который состоится 5 февраля, выставлен на «Авито». При этом, в кассах самые дорогие билеты на Shaman ранее стоили 10 тысяч рублей.

Под песни этого исполнителя занимаются дети тюменского центра военно-патриотического воспитания «Ратник». Организатор курсов и тренер Сергей Алексеев заявляет, что песня заряжает детей нужным духом и мотивирует их.

«Я русский»: в тюменском центре военной подготовки детей тренируют под песню Шамана
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Тюменский пенсионер сделал бизнес на ненужных вещах

Пенсионер из Тюмени Абиль заработал на ненужных вещах.

Как стало известно, мужчина начал собирать разные предметы, восстанавливать их и продавать. Идея начать этот бизнес пришла к нему, когда он не смог найти подходящую работу после ухода на пенсию.

Теперь он торгует разнообразным товаром и дает работу другим пенсионерам. Абиль также помогает своим сотрудникам, обеспечивая их едой и одеждой.

В течение 10 лет работы у него было несколько неприятных ситуаций, но он не собирается останавливаться и наслаждается общением с людьми на барахолке.

Пенсионер из Тюмени сделал бизнес на ненужных вещах
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#Общество#Тюменская область#Итоги дня#Итоги#Алина Петрова
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