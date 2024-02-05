Итоги дня в Тюмени: массовые аварии, пик вирусов и агрессивные мигранты

Тюменцы стали продавать билеты на концерт Shaman втридорога. В частности, 1 билет стоимостью 15 тысяч рублей, на концерт, который состоится 5 февраля, выставлен на «Авито». При этом, в кассах самые дорогие билеты на Shaman ранее стоили 10 тысяч рублей.