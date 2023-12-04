«Я русский»: в тюменском центре военной подготовки детей тренируют под песню Шамана

В тюменском центре военной подготовки детей тренируют под песню Шамана

В тюменском центре военно-патриотического воспитания «Ратник» дети тренируются под песню Шамана «Я русский». Судя по видео, которые центр публикует в своих соцсетях, патриотичный хит звучит на разминках и во время практических занятий.