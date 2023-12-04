«Я русский»: в тюменском центре военной подготовки детей тренируют под песню Шамана

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Организатор курсов и тренер Сергей Алексеев уверен, что песня заряжает детей нужным духом и мотивирует их.
«Практически на каждой нашей тренировке ребята поют данную песню. Дети раньше просто ее слушали, а теперь начали подпевать сами. И даже когда ездят на мероприятия и экскурсии, поют ее вместе. Радует, что у детей такой дух, и что они любят такую музыку», — рассказал Сергей Алексеев изданию NEFT.
Напомним, центр военно-тактических игр «Ратник» работает в Ярково. Здесь занимаются ребята от 12 до 18 лет. Они учатся работе с радиоуправляемыми танками, стрелять из пневматического оружия и управлять дронами.