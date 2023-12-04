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Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

В тюменском центре военной подготовки детей тренируют под песню Шамана

«Я русский»: в тюменском центре военной подготовки детей тренируют под песню Шамана

4 декабря 2023, 17:25

В тюменском центре военной подготовки детей тренируют под песню Шамана

В тюменском центре военно-патриотического воспитания «Ратник» дети тренируются под песню Шамана «Я русский». Судя по видео, которые центр публикует в своих соцсетях, патриотичный хит звучит на разминках и во время практических занятий.
Видео: Центр военно-тактических игр " Ратник"

Организатор курсов и тренер Сергей Алексеев уверен, что песня заряжает детей нужным духом и мотивирует их.

«Практически на каждой нашей тренировке ребята поют данную песню. Дети раньше просто ее слушали, а теперь начали подпевать сами. И даже когда ездят на мероприятия и экскурсии, поют ее вместе. Радует, что у детей такой дух, и что они любят такую музыку», — рассказал Сергей Алексеев изданию NEFT.

Напомним, центр военно-тактических игр «Ратник» работает в Ярково. Здесь занимаются ребята от 12 до 18 лет. Они учатся работе с радиоуправляемыми танками, стрелять из пневматического оружия и управлять дронами.

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#Общество#Видео#Ирина Швецова#Патриотизм#Тренировка
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