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Полевой центр для детей

500 тюменских подростков обучат стрельбе и управлению беспилотниками

14 сентября 2023, 11:30
Фото: NEFT
Полевой центр для детей
Тюменских подростков агитируют выбирать военные профессии. Профориентационную подготовку должны пройти около 500 детей.

По данным издания NEFT, занятия проведут в центре военно-тактических игр «Ратник». По словам директора центра Сергея Алексеева, мероприятия занятия будут направлены на то, чтобы ребята выбирали военные профессии. Проект «Плечом к плечу» соберет сотни детей из Тюменской области.

На данный момент уроки проходят в селе Ярково. Здесь собирают подростков 12-18 лет и учат работе с радиоуправляемыми танками, стрельбе из пневматического оружия. Для ребят проведут военно-такический турнир, где они покажут свои армейские навыки.

«В современных высокотехнологичных условиях нашего времени каждый солдат должен обладать навыками безопасного обращения с оружием, умением пользоваться дистанционным управлением роботехникой и летательными аппаратами, дающие возможность проводить разведку, доставка боеприпасов и медикаментов, огневую поддержку и противодействие действиям противника», — сообщили организаторы проекта.

Новые навыки помогут тюменцам подготовиться к будущей службе в армии и повысит их мотивацию.

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#Общество#Тюменцы#Обучение
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