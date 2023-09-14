500 тюменских подростков обучат стрельбе и управлению беспилотниками

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
По данным издания NEFT, занятия проведут в центре военно-тактических игр «Ратник». По словам директора центра Сергея Алексеева, мероприятия занятия будут направлены на то, чтобы ребята выбирали военные профессии. Проект «Плечом к плечу» соберет сотни детей из Тюменской области.
На данный момент уроки проходят в селе Ярково. Здесь собирают подростков 12-18 лет и учат работе с радиоуправляемыми танками, стрельбе из пневматического оружия. Для ребят проведут военно-такический турнир, где они покажут свои армейские навыки.
«В современных высокотехнологичных условиях нашего времени каждый солдат должен обладать навыками безопасного обращения с оружием, умением пользоваться дистанционным управлением роботехникой и летательными аппаратами, дающие возможность проводить разведку, доставка боеприпасов и медикаментов, огневую поддержку и противодействие действиям противника», — сообщили организаторы проекта.
Новые навыки помогут тюменцам подготовиться к будущей службе в армии и повысит их мотивацию.