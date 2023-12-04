nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

В Тюмень приедет главная правозащитница российских детей Мария Львова-Белова

В Тюмень 5 декабря приедет детский омбудсмен Мария Львова-Белова

4 декабря 2023, 14:45
Фото: Midjourney

В Тюмень приедет главная правозащитница российских детей Мария Львова-Белова

Тюмень 5 декабря с рабочим визитом посетит уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом сообщили в Информационном центре областного правительства.
Фото: сайт уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
«Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка откроет тюменское региональное отделение „Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов„“, — пояснили в Информцентре.

После мероприятия омбудсмен встретится с представителями тюменских СМИ.

Напомним, в начале учебного года тюменским родителям пришел на помощь местный омбудсмен Андрей Степанов. Его, также как и других взрослых, возмутило загруженное до предела учебное расписание в одной из школ.

Читайте также:
Тюменский правозащитник требует наказать Павла Дурова за разгул мошенников в telegramЖительница Тюмени могла лишиться жизни из-за привычки говорить во время едыСиноптики: 5 декабря Тюмень заметет снегом
#Общество#Ирина Швецова#Омбудсмен
Подпишитесь
«Обратно в 90-е?»: в Тюмени ждут стычек между подростками из-за нового сериала
Сегодня, 07:22
«Новый год с болью»: публикуем график магнитных бурь на декабрь 2023 года в Тюмени
Сегодня, 09:26
Аномальная зона. В Тюменскую область на неделе придут лютые морозы
Сегодня, 13:15
В Тюмени неизвестный вышел на улицу с плакатом, осуждающим Кадырова
Сегодня, 08:39
«Не надо сыпать реагенты где попало»: мэр Тюмени отчитал дорожников за уборку снега
Сегодня, 07:38
«Мама осталась совсем одна»: в зоне СВО погиб 37-летний доброволец из Тобольска
Сегодня, 09:54