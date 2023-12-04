В Тюмень 5 декабря приедет детский омбудсмен Мария Львова-Белова

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
«Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка откроет тюменское региональное отделение „Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов„“, — пояснили в Информцентре.
После мероприятия омбудсмен встретится с представителями тюменских СМИ.
Напомним, в начале учебного года тюменским родителям пришел на помощь местный омбудсмен Андрей Степанов. Его, также как и других взрослых, возмутило загруженное до предела учебное расписание в одной из школ.