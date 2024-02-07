nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

В Тюмени родилась девочка весом почти шесть килограммов

«Настоящая царевна»: в Тюмени родилась девочка весом почти шесть килограммов

7 февраля 2024, 07:29
Фото: 1MI

В Тюмени родилась девочка весом почти шесть килограммов

Василиса стала пятым ребенком в семье. Многодетная мама Екатерина рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться.
«Пятого ребенка мы не планировали. Но когда я узнала, что беременна и сообщила об этом мужу (он противник абортов), то вместе решили — будем рожать! Беременность по началу протекала неплохо, но к 3 триместру стало все сложнее, начались проблемы со здоровьем, вызванные беременностью. Но я была уверена, что справлюсь», — рассказали историю Екатерины в группе тюменского перинатального центра ВКонтакте.

На УЗИ женщину предупредили, что ребенок будет большим. Тюменка собиралась рожать сама, так как боялась операций, но врачам удалось ее уговорить.

Маму перевели из ишимского перинатального центра в тюменский, где ей сообщили, что ребенок будет весить более четырех килограммов. Девочку-богатыря с весом 5 килограммов 838 граммов родители назвали Василисой.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские врачи спасли двойняшек с аномально низким весом. Девочка родилась с весом 850 граммов, мальчик — 940 граммов.

За год в Тюменской области родились более 17 тысяч детей
Узнать подробнее
Читайте также:
«Богатые судят бедных?»: тюменки поспорили о количестве детей в семьеВ Тюменской области растет заболеваемость ОРВИ. Большая часть заболевших — детиВ тюменском «Роднике» ввели новый метод реабилитации детей
#Общество#Тюмень#Врачи#Тюменская область#Новости тюмени#Новорожденные#Младенцы#Роды#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Ранний ледоход!»: чем опасны для Туры теплый февраль и ранняя весна
Вчера, 06:57
«Чуть не заплакала»: тюменцы делятся впечатлениями от концерта Шамана
Вчера, 04:57
Тюменцам рассказали, как можно получить и потратить маткапитал в 2024 году
Вчера, 10:16
«Богатые судят бедных?»: тюменки поспорили о количестве детей в семье
Вчера, 09:55
«Солнечно и пожароопасно»: метеорологи рассказали, какой будет весна 2024 в Тюмени
Вчера, 01:00
«Откладывать невозможно!»: тюменка рассказала о расходах на жизнь в городе
5 февраля, 08:31