«Настоящая царевна»: в Тюмени родилась девочка весом почти шесть килограммов

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
«Пятого ребенка мы не планировали. Но когда я узнала, что беременна и сообщила об этом мужу (он противник абортов), то вместе решили — будем рожать! Беременность по началу протекала неплохо, но к 3 триместру стало все сложнее, начались проблемы со здоровьем, вызванные беременностью. Но я была уверена, что справлюсь», — рассказали историю Екатерины в группе тюменского перинатального центра ВКонтакте.
На УЗИ женщину предупредили, что ребенок будет большим. Тюменка собиралась рожать сама, так как боялась операций, но врачам удалось ее уговорить.
Маму перевели из ишимского перинатального центра в тюменский, где ей сообщили, что ребенок будет весить более четырех килограммов. Девочку-богатыря с весом 5 килограммов 838 граммов родители назвали Василисой.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские врачи спасли двойняшек с аномально низким весом. Девочка родилась с весом 850 граммов, мальчик — 940 граммов.