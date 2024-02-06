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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Итоги дня в Тюмени: массовое истребление косуль, закрытие катка, коровья эпидемия

Итоги дня в Тюмени: массовое истребление косуль, закрытие катка, коровья эпидемия

6 февраля 2024, 16:27
Фото: 1MI
Дайджест событий за 6 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тюмени закрыли популярный у горожан каток

В связи с резким повышением температуры воздуха, тюменцам придется временно распрощаться с популярным катком в Гилевской роще. По словам представителей МКУ «ЛесПаркХоз», этот шаг необходим для обеспечения безопасности, так как при температуре выше нуля градусов резко возрастает риск получения травм. Посетителей просят проявить понимание и учесть отсутствие данного вида развлечения при посещении парка.

В Тюмени закроют популярный у горожан каток из-за оттепели
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В Тюменской области ввели карантин из-за коровьей эпидемии

В Ишимском районе Тюменской области продолжают действовать карантинные меры, введенные в связи с эпидемией узелкового дерматита крупного рогатого скота. Очаг инфекции обнаружили в деревне Быкова.

На данный момент вводятся ограничения на ввоз и вывоз животных и животноводческой продукции из зоны поражения.

Ветеринарно-полицейский пост работает в круглосуточном режиме для предотвращения распространения заболевания.

В Тюменской области введен карантин из-за коровьей эпидемии
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«Чуть не заплакала»: тюменцы поделились впечатлениями после концерта SНАМАN

Тюменцы раскупили абсолютно все билеты на концерт SНАМАN, однако мнения относительно концерта знаменитого певца разделились.

Некоторые посетители делились положительными эмоциями в социальных сетях, отмечая сильное впечатление и отличную профессиональную подготовку артиста и его команды.

«Я была, на последних секундах чуть не заплакала», — поделилась эмоциями Лера Абатурова.

Однако другие, не посетившие концерт, высказывали негативное мнение, оказав сомнение в оправданности стоимости билетов.

«Чуть не заплакала»: тюменцы делятся впечатлениями от концерта Шамана
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Браконьеры начали массово истреблять косуль в Тюменской области

Браконьеры начали безжалостно убивать оголодавших косуль в Тюменской области.

За последнюю неделю было истреблено десять косуль и один лось. Признаки преступлений обнаружены в пяти районах, где в том числе были найдены следы волочения по снегу туши косули и гильзы 12-го калибра. Эксперты также установили факты незаконной добычи животных и охоты без разрешительных документов, что привело к изъятию охотничьего ружья и патронов у одного из преступников. Каждый случай подвергается проверке.

Тюменские браконьеры начали истреблять оголодавших косуль
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Теплый февраль и ранняя весна опасны для тюменской реки Туры

Эксперты прогнозируют, что в Тюмени уже в феврале может начаться теплая весенняя погода.

Данная ситуация может негативно сказаться на состоянии реки Туры. Специалисты указывают, что этот сезон предположительно приведет к раннему ледоходу. Из-за теплой зимы и недостатка осадков, ледоход будет коротким и ранним, что может привести к обмелению реки, возможному замору рыбы, зарастанию и замусориванию обмелевших берегов. Эксперты также подчеркивают необходимость проведения работ по очистке русла и углубительных работ для сохранения водных ресурсов.

Представители местных и федеральных властей сейчас обсуждают возможные меры поддержки и спасения Туры от негативных последствий.

«Ранний ледоход!»: чем опасны для Туры теплый февраль и ранняя весна
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#Тюмень#Тюменская область#Итоги дня#Итоги#Алина Петрова
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