Итоги дня в Тюмени: массовое истребление косуль, закрытие катка, коровья эпидемия

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
В связи с резким повышением температуры воздуха, тюменцам придется временно распрощаться с популярным катком в Гилевской роще. По словам представителей МКУ «ЛесПаркХоз», этот шаг необходим для обеспечения безопасности, так как при температуре выше нуля градусов резко возрастает риск получения травм. Посетителей просят проявить понимание и учесть отсутствие данного вида развлечения при посещении парка.
В Ишимском районе Тюменской области продолжают действовать карантинные меры, введенные в связи с эпидемией узелкового дерматита крупного рогатого скота. Очаг инфекции обнаружили в деревне Быкова.
На данный момент вводятся ограничения на ввоз и вывоз животных и животноводческой продукции из зоны поражения.
Ветеринарно-полицейский пост работает в круглосуточном режиме для предотвращения распространения заболевания.
Тюменцы раскупили абсолютно все билеты на концерт SНАМАN, однако мнения относительно концерта знаменитого певца разделились.
Некоторые посетители делились положительными эмоциями в социальных сетях, отмечая сильное впечатление и отличную профессиональную подготовку артиста и его команды.
«Я была, на последних секундах чуть не заплакала», — поделилась эмоциями Лера Абатурова.
Однако другие, не посетившие концерт, высказывали негативное мнение, оказав сомнение в оправданности стоимости билетов.
Браконьеры начали безжалостно убивать оголодавших косуль в Тюменской области.
За последнюю неделю было истреблено десять косуль и один лось. Признаки преступлений обнаружены в пяти районах, где в том числе были найдены следы волочения по снегу туши косули и гильзы 12-го калибра. Эксперты также установили факты незаконной добычи животных и охоты без разрешительных документов, что привело к изъятию охотничьего ружья и патронов у одного из преступников. Каждый случай подвергается проверке.
Эксперты прогнозируют, что в Тюмени уже в феврале может начаться теплая весенняя погода.
Данная ситуация может негативно сказаться на состоянии реки Туры. Специалисты указывают, что этот сезон предположительно приведет к раннему ледоходу. Из-за теплой зимы и недостатка осадков, ледоход будет коротким и ранним, что может привести к обмелению реки, возможному замору рыбы, зарастанию и замусориванию обмелевших берегов. Эксперты также подчеркивают необходимость проведения работ по очистке русла и углубительных работ для сохранения водных ресурсов.
Представители местных и федеральных властей сейчас обсуждают возможные меры поддержки и спасения Туры от негативных последствий.