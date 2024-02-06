Итоги дня в Тюмени: массовое истребление косуль, закрытие катка, коровья эпидемия

За последнюю неделю было истреблено десять косуль и один лось. Признаки преступлений обнаружены в пяти районах, где в том числе были найдены следы волочения по снегу туши косули и гильзы 12-го калибра. Эксперты также установили факты незаконной добычи животных и охоты без разрешительных документов, что привело к изъятию охотничьего ружья и патронов у одного из преступников. Каждый случай подвергается проверке.