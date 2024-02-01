Итоги дня в Тюмени: рост цен, пик кори, арест насильника

Уватский районный суд Тюменской области арестовал до 11 марта мужчину по делу об изнасиловании в поезде Сургут — Екатеринбург. Как стало известно, мужчина ехал в купе с двумя 15-летними пассажирками. Одну из них он изнасиловал, а в отношении другой совершил действия сексуального характера. Свою вину в содеянном он не признает. Против обвиняемого возбудили сразу два уголовных дела.