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Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Итоги дня в Тюмени: рост цен, пик кори, арест насильника

Итоги дня в Тюмени: рост цен, пик кори, арест насильника

1 февраля 2024, 16:59
Фото: 1MI
Дайджест событий за 1 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тюмени арестовали мужчину за изнасилование 15-летней школьницы

Уватский районный суд Тюменской области арестовал до 11 марта мужчину по делу об изнасиловании в поезде Сургут — Екатеринбург. Как стало известно, мужчина ехал в купе с двумя 15-летними пассажирками. Одну из них он изнасиловал, а в отношении другой совершил действия сексуального характера. Свою вину в содеянном он не признает. Против обвиняемого возбудили сразу два уголовных дела.

В Тюмени задержали мужчину, изнасиловавшего 15-летнюю девочку в поезде
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42-летняя учительница из Ишима скончалась при странных обстоятельствах в больнице

Умерла Ольга Линдигрин, 42-летняя учительница начальных классов из Ишима. Как рассказал её супруг журналистам 72.ru, смерть наступила 31 января. Женщина в течение месяца лечилась от двусторонней пневмонии в инфекционном отделении ишимской больницы №4. Родственники отмечают, что изначально женщине поставили неправильный диагноз и оказывали лечение не должным образом. В настоящее время проверкой больницы занимается Следственный комитет.

42-летняя учительница из Тюменской области умерла при странных обстоятельствах
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В Тюмени проведут реконструкцию аэропорта за 14 миллиардов рублей

На реконструкцию аэропорта Рощино в Тюмени выделили 14 миллиардов рублей. Известно, что работами планирует заняться турецкая компания «Лимакмаращстрой».

Новое здание с бизнес-залом планируют сдать в 2027 году. Известно, что новый аэропорт оснастят большим количеством стоек регистрации, пропускная способность по итогу увеличится в три раза.

Тюменский аэропорт Рощино реконструируют за 14 миллиардов рублей
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В Тюмени существенно подорожали яйца и овощи

В Тюменской области за последний год в среднем цены на продукты выросли на 7,5%. Непродовольственные товары подешевели на 0,5%, стоимость услуг повысилась на 7,4%. ОБ этом свидетельствуют данные Тюменьстата.

Рекордсменами по росту цен стали куриные яйца — их стоимость за год взлетела на 40,9% и сегодня составляет 122 рубля 88 копеек за десяток.

На втором месте по годовому росту стоимости — плодовоовощная продукция.

На третьем месте по подорожанию — мясо, птица и сахар.

Также в числе подорожавших продуктов — колбасы, сливочное масло, рыба и морепродукты, алкоголь. Среди непродовольственных товаров существенно подорожала мебель.

В Тюмени яйца и овощи подорожали более чем на треть
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В Тюменской области всё больше заражаются корью

В Тюменской области все больше регистрируют новых пациентов с корью. В начале года медики зарегистрировали одного заболевшего в Тюмени и 28 зараженных в Тобольске.

Среди заболевших есть дети. Как сообщили в Роспотребнадзоре ситуация находится на контроле.

В Тюменской области катастрофически растет заболеваемость корью
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