Итоги дня в Тюмени: рухнул интернет, обыски, коронавирус, облавы на мигрантов

Издевательства над жертвами тюменцы, которые являются представителями азербайджанской диаспоры, записывали на видео. Вот только, по утверждению одного осведомленного источника, события эти происходили два года назад, а ролики вспыли только сейчас. При этом жертвы бизнесменов обращались к местным правоохранителям, но им не помогли.