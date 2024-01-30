Итоги дня в Тюмени: рухнул интернет, обыски, коронавирус, облавы на мигрантов

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
В пытках и извращенных издевательствах житель Тюмени обвинил сотрудников компании «СибирьНефтьРесурс». По его словам, Эльман В. и Илья М. приставляли к его виску пистолет и фаллоимитатор к анальному отверстию. Таким образом они хотели заставить его — контрагента предприятия, заплатить просроченную дебиторскую задолженность.
«Мне и моей семье поступали угрозы в убийстве. Была попытка меня убить, была попытка похищения. К моей голове был приставлен пистолет. Меня избили на глазах беременной жены и угрожали ей расправой. Пытались забрать мою машину, деньги», — рассказал пострадавший «Нашему городу».
Издевательства над жертвами тюменцы, которые являются представителями азербайджанской диаспоры, записывали на видео. Вот только, по утверждению одного осведомленного источника, события эти происходили два года назад, а ролики вспыли только сейчас. При этом жертвы бизнесменов обращались к местным правоохранителям, но им не помогли.
В связи с тем, что один из пострадавших написал о ситуации в соцсети главы СКР, в участке полиции №8 прошли обыски и проверки.
За минувшую неделю в Тюменской области коронавирусная инфекция подтвердилась у 206 жителей региона. Это на 15 случаев меньше, чем в предыдущую неделю. С коронавирусом госпитализировали 15 человек, 194 выздоровели.
В целом по России показатель заболеваемости на сегодня составляет 16,5. За неделю он снизился на 4,1%.
Не смотря на некоторое уменьшение количества случаев заражения ковидом, медики напоминают, что в стране эпидситуация осложняется также распространением ОРВИ и гриппа А.
В Тюмени продолжаются рейды по поимке иностранцев, которые получили российское гражданство, но уклоняются от военной службы. Мигрантов массово задерживают на стройках, рынках и автомойках.
Рейды проводят военные следователи, полицейские и сотрудники комиссариата. Иностранцам, которые живут в России без гражданства, предлагают заключить контракт на службу в СВО.
«В 2023 году в Тюменской области подписали контракт 68 иностранцев без гражданства. 58 из них уже отправились в зону проведения спецоперации, 10 еще ждут завершения оформления документов. В этом году контракт подписали 12 мигрантов», — отметили в военном следственном отделе по Тюменскому гарнизону.
Во вторник, 30 января, в бухгалтерии Тюменского концертно-театрального объединения сотрудники областного управления СКР провели выемку документов.
«Сегодня, примерно в 10 часов утра, в здание Тюменского большого драматического театра ворвались люди с автоматами. Все — в балаклавах. Ими была произведена выборочная выемка документов бухгалтерии ТКТО», — рассказал инсайдер.
Следователей интересовала исключительно отчетность Тюменского драмтеатра, который входит в структуру ТКТО, как и филармония, театр кукол, ДК «Нефтяник» и Тобольский драматический театр.
О массовом сбое в работе интернет-сайтов и онлайн-приложений, в том числе банковских, сообщили пользователи со всей Тюменской области.
Аналогичная ситуация произошла и в других регионах страны. Из-за масштабного сбоя были отмечены также нарушения в работе провайдеров и операторов мобильных сетей. Многие россияне не могли зайти в сервисы Яндекса и в приложения маркетплейсов.
Как оказалось, проблема вызвана техническим сбоем в зоне домена .RU. и в настоящее время частично она решена.
«В ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен. Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением», — заявили в Минцифры РФ.