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Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

Жители Тюмени массово жалуются на сбои в работе Интернета

Жители Тюмени массово жалуются на сбои в работе Интернета

30 января 2024, 17:28
Фото: Изображение Midjourney
О массовом сбое в работе интернет-сайтов и онлайн-приложений, в том числе банковских, сообщили пользователи со всей Тюменской области.

Аналогичная ситуация произошла и в других регионах страны. Из-за масштабного сбоя были отмечены также нарушения в работе провайдеров и операторов мобильных сетей, даже у «МегаФона» и МТС. Пользователи жалуются, что не могут зайти в сервисы Яндекса и в приложения маркетплейсов.

Как оказалось, проблема вызвана техническим сбоем в зоне домена .RU.

«В ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен. Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением», — пояснили в Минцифры РФ.
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