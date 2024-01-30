Жители Тюмени массово жалуются на сбои в работе Интернета

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Аналогичная ситуация произошла и в других регионах страны. Из-за масштабного сбоя были отмечены также нарушения в работе провайдеров и операторов мобильных сетей, даже у «МегаФона» и МТС. Пользователи жалуются, что не могут зайти в сервисы Яндекса и в приложения маркетплейсов.
Как оказалось, проблема вызвана техническим сбоем в зоне домена .RU.
«В ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен. Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением», — пояснили в Минцифры РФ.