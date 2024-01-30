Жители Тюмени массово жалуются на сбои в работе Интернета

Аналогичная ситуация произошла и в других регионах страны. Из-за масштабного сбоя были отмечены также нарушения в работе провайдеров и операторов мобильных сетей, даже у «МегаФона» и МТС. Пользователи жалуются, что не могут зайти в сервисы Яндекса и в приложения маркетплейсов.