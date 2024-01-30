Сливал нечистоты в лес: под Тюменью с поличным поймали «черного» ассенизатора

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Установить нарушителя помог случайный свидетель, сфотографировав ассенизаторскую машину, которая сливала отходы в лес. Снимок с госномером техники, он передал сотрудникам Тюменского лесничества.
«Чтобы зафиксировать факт лесонарушения и оценить причиненный ущерб на место выехал участковый лесничий Никита Игнатьев. Во время осмотра территории туда вдруг вновь подъехала ассенизаторская машина. С тем же госномером. Намерения ассенизатора были очевидны. Сам он вину тоже не отрицал», — пояснили в ведомстве.
За нарушение Правил санитарной безопасности в лесах тюменец будет привлечен к административной ответственности. За два доказанных факта загрязнения лесов ему придется заплатить два штрафа по 5 тысяч рублей каждый. Также ему предъявят иск о компенсации причинного лесу ущерба — это еще 9 тысяч рублей.
Ранее жители нового жилого комплекса в Тюмени заметили в лесу неподалеку незаконную свалку с грязным снегом.