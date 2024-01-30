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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Сливал нечистоты в лес: под Тюменью с поличным поймали «черного» ассенизатора

Сливал нечистоты в лес: под Тюменью с поличным поймали «черного» ассенизатора

30 января 2024, 10:32
Фото: 1MI
В Тюмени «черный» ассенизатор сливал нечистоты прямо в лес. На месте «преступления» он попался два раза подряд, сообщает региональный департамент лесного комплекса.
Фото: департамент лесного комплекса_72/телеграм

Установить нарушителя помог случайный свидетель, сфотографировав ассенизаторскую машину, которая сливала отходы в лес. Снимок с госномером техники, он передал сотрудникам Тюменского лесничества.

«Чтобы зафиксировать факт лесонарушения и оценить причиненный ущерб на место выехал участковый лесничий Никита Игнатьев. Во время осмотра территории туда вдруг вновь подъехала ассенизаторская машина. С тем же госномером. Намерения ассенизатора были очевидны. Сам он вину тоже не отрицал», — пояснили в ведомстве.

За нарушение Правил санитарной безопасности в лесах тюменец будет привлечен к административной ответственности. За два доказанных факта загрязнения лесов ему придется заплатить два штрафа по 5 тысяч рублей каждый. Также ему предъявят иск о компенсации причинного лесу ущерба — это еще 9 тысяч рублей.

Ранее жители нового жилого комплекса в Тюмени заметили в лесу неподалеку незаконную свалку с грязным снегом.

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