Сливал нечистоты в лес: под Тюменью с поличным поймали «черного» ассенизатора

За нарушение Правил санитарной безопасности в лесах тюменец будет привлечен к административной ответственности. За два доказанных факта загрязнения лесов ему придется заплатить два штрафа по 5 тысяч рублей каждый. Также ему предъявят иск о компенсации причинного лесу ущерба — это еще 9 тысяч рублей.



Ранее жители нового жилого комплекса в Тюмени заметили в лесу неподалеку незаконную свалку с грязным снегом.