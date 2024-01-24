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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Тюменский проект «Экодом» примет участие в форуме «Россия» на ВДНХ

Тюменский проект «Экодом» примет участие в форуме «Россия» на ВДНХ

24 января 2024, 09:05
Фото: ООО «ТЭО»
Тюменский проект «Экодом» представит свои достижения в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» в День экологии — 26 января. Событие пройдет в рамках проведения Дней российской экономики и форума Национальных достижений в павильоне №75.

В течение всего дня посетители павильона №75 смогут увидеть процесс переработки вторичного сырья и его превращение в другие предметы. Работники тюменского экодома расскажут о своем проекте и о том, как регион заботится об окружающей среде.

Гости мероприятия увидят чудеса переработки: как вторичное сырье обретает новую жизнь. Также мы подробно расскажем о проекте и нашей заботе об экологии области, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Фото: ООО «ТЭО»

Гости выставки смогут сыграть в эконастолки и на деле опробовать велошредер. Функциональность этого агрегата не зависит от электричества, ведь он запускается с помощью велосипедного привода. Все желающие смогут крутить колеса, тем самым измельчать крышечки от бутылок и получать пластиковую крошку — флексу.

Далее ее необходимо засыпать в инжектор, размягчать, а затем погружать в пресс-форму, где уже на финальном этапе получится изготовить сувенирное изделие любого понравившегося цвета. О том, как правильно использовать это оборудование, расскажут на мастер-классе. Экосувениры, сделанные своими руками, можно забрать с собой.

Фото: ООО «ТЭО»

Отметим, мероприятия Дня экологии будут проходить в двух павильонах ВДНХ: «Доме молодежи» и «Регионы России». Тюменский экодом можно посетить во втором из них по адресу проспект Мира, 119, ст. 75 (сектор Б). Начало в 10:00. Вход свободный.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Экология#Выставка#Мастер-класс#Сувениры#Переработка#Экодом#Анастасия Имамахметова#Сувенирная продукция
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