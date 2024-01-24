Тюменский проект «Экодом» примет участие в форуме «Россия» на ВДНХ

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В течение всего дня посетители павильона №75 смогут увидеть процесс переработки вторичного сырья и его превращение в другие предметы. Работники тюменского экодома расскажут о своем проекте и о том, как регион заботится об окружающей среде.
Гости мероприятия увидят чудеса переработки: как вторичное сырье обретает новую жизнь. Также мы подробно расскажем о проекте и нашей заботе об экологии области, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Гости выставки смогут сыграть в эконастолки и на деле опробовать велошредер. Функциональность этого агрегата не зависит от электричества, ведь он запускается с помощью велосипедного привода. Все желающие смогут крутить колеса, тем самым измельчать крышечки от бутылок и получать пластиковую крошку — флексу.
Далее ее необходимо засыпать в инжектор, размягчать, а затем погружать в пресс-форму, где уже на финальном этапе получится изготовить сувенирное изделие любого понравившегося цвета. О том, как правильно использовать это оборудование, расскажут на мастер-классе. Экосувениры, сделанные своими руками, можно забрать с собой.
Отметим, мероприятия Дня экологии будут проходить в двух павильонах ВДНХ: «Доме молодежи» и «Регионы России». Тюменский экодом можно посетить во втором из них по адресу проспект Мира, 119, ст. 75 (сектор Б). Начало в 10:00. Вход свободный.