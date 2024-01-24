Тюменский проект «Экодом» примет участие в форуме «Россия» на ВДНХ

Далее ее необходимо засыпать в инжектор, размягчать, а затем погружать в пресс-форму, где уже на финальном этапе получится изготовить сувенирное изделие любого понравившегося цвета. О том, как правильно использовать это оборудование, расскажут на мастер-классе. Экосувениры, сделанные своими руками, можно забрать с собой.