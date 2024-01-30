В Тюмени выявили десятки тонн молочки из неизвестного сырья

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В ходе инвентаризации компания внесла в систему «Меркурий» 45 тонн молочной продукции из неизвестного сырья.
«Информация о входящих или производственных ветеринарных сопроводительных документов в системе отсутствует. Указанное является нарушением „Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме“, — рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора РБК Тюмень.
Компании вынесли предостережение.
В 2023 году в Тюменской области выявили почти 700 тонн продукции, произведенной из неизвестного сырья. Компании направляли на реализацию сосиски, сыр и рыбу.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменские магазины могло попасть опасное топленое масло. Производителем была указана несуществующая компания.