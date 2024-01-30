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Published Сегодня, 07:15

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Updated Сегодня, 07:17

В Тюмени выявили молочную продукцию из неизвестного сырья

В Тюмени выявили десятки тонн молочки из неизвестного сырья

30 января 2024, 07:15
Фото: 1MI

В Тюмени выявили молочную продукцию из неизвестного сырья

Московская компания «Эйч энд Эн Трейд» допустила грубые нарушения при обороте молочной продукции. «Неправильная» молочка была направлена в логистические центры.

В ходе инвентаризации компания внесла в систему «Меркурий» 45 тонн молочной продукции из неизвестного сырья.

«Информация о входящих или производственных ветеринарных сопроводительных документов в системе отсутствует. Указанное является нарушением „Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме“, — рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора РБК Тюмень.

Компании вынесли предостережение.

В 2023 году в Тюменской области выявили почти 700 тонн продукции, произведенной из неизвестного сырья. Компании направляли на реализацию сосиски, сыр и рыбу.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменские магазины могло попасть опасное топленое масло. Производителем была указана несуществующая компания.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Продукты#Россельхознадзор#Продукты питания#Молоко#Любовь Селезнева
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