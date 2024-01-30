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Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

В Тюмени резко подорожал алкоголь

Тюменские рестораны столкнулись с проблемами из-за роста цен на алкоголь

30 января 2024, 03:39
Фото: 1MI

В Тюмени резко подорожал алкоголь

Стоимость алкоголя выросла на 20%. Барам и ресторанам приходится искать выходы из ситуации.
«Подорожала акцизная марка, поэтому было повышение стоимости алкоголя на 20%. Это на сам алкоголь, который мы приобретаем. Цены в картах бара не менялись. Мы не работаем себе в убыток, но это недополученная прибыль», — рассказал представитель ресторанной сферы Ura.ru.

Тюменский ресторатор Ирина Щепелина подтвердила информацию об изменении цен на алкоголь. По ее словам, владельцам ресторанов приходится искать альтернативы. Например, подбирать другие варианты напитков — качественные, но более дешевые.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские магазины массово нарушают закон, торгуя алкоголем по ночам. Для этого они используют определенные схемы.

За год тюменцы потратили на рестораны более 35 миллиардов рублей
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