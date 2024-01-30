Тюменские рестораны столкнулись с проблемами из-за роста цен на алкоголь

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
«Подорожала акцизная марка, поэтому было повышение стоимости алкоголя на 20%. Это на сам алкоголь, который мы приобретаем. Цены в картах бара не менялись. Мы не работаем себе в убыток, но это недополученная прибыль», — рассказал представитель ресторанной сферы Ura.ru.
Тюменский ресторатор Ирина Щепелина подтвердила информацию об изменении цен на алкоголь. По ее словам, владельцам ресторанов приходится искать альтернативы. Например, подбирать другие варианты напитков — качественные, но более дешевые.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские магазины массово нарушают закон, торгуя алкоголем по ночам. Для этого они используют определенные схемы.