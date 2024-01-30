В Тюмени силовики продолжают ловить мигрантов-уклонистов от армии

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Участие в рейдах принимают военные следователи, полицейские и сотрудники комиссариата, сообщает 72.RU. В прошлом году по итогам таких выездов на воинский учет в Тюменской области встали 499 мигрантов, в январе этого года — 17.
Иностранцы, которые живут в России без гражданства, могут подписать контракт на службу в СВО. Так они получают возможность избежать выдворения на родину, а в дальнейшем получить российский паспорт.
«В 2023 году в Тюменской области подписали контракт 68 иностранцев без гражданства. 58 из них уже отправились в зону проведения спецоперации, 10 еще ждут завершения оформления документов. В этом году контракт подписали 12 мигрантов», — рассказали изданию в военном следственном отделе по Тюменскому гарнизону.
Подобные мероприятия проводятся и в других городах страны. После рейдов на воинский учет в ЦВО встали 1,5 тысячи мигрантов, 140 из них подписали контракт на службу в армии.
В начале января за один рейд силовики задержали сразу более полусотни иностранцев. Некоторые из них проживали на территории РФ незаконно.