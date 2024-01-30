nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

В Тюмени продолжаются облавы на мигрантов-уклонистов от армии

В Тюмени силовики продолжают ловить мигрантов-уклонистов от армии

30 января 2024, 12:27
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени продолжаются облавы на мигрантов-уклонистов от армии

В Тюмени продолжаются рейды по поимке иностранцев, которые получили российское гражданство, но уклоняются от военной службы. Мигрантов задерживают на стройках, рынках, автомойках и других местах.

Участие в рейдах принимают военные следователи, полицейские и сотрудники комиссариата, сообщает 72.RU. В прошлом году по итогам таких выездов на воинский учет в Тюменской области встали 499 мигрантов, в январе этого года — 17.

Иностранцы, которые живут в России без гражданства, могут подписать контракт на службу в СВО. Так они получают возможность избежать выдворения на родину, а в дальнейшем получить российский паспорт.

«В 2023 году в Тюменской области подписали контракт 68 иностранцев без гражданства. 58 из них уже отправились в зону проведения спецоперации, 10 еще ждут завершения оформления документов. В этом году контракт подписали 12 мигрантов», — рассказали изданию в военном следственном отделе по Тюменскому гарнизону.

Подобные мероприятия проводятся и в других городах страны. После рейдов на воинский учет в ЦВО встали 1,5 тысячи мигрантов, 140 из них подписали контракт на службу в армии.

В начале января за один рейд силовики задержали сразу более полусотни иностранцев. Некоторые из них проживали на территории РФ незаконно.

Читайте также:
«Оскорбления и проблемы с женщинами»: откровения мигранта о жизни в ТюмениВ Тюменской области мигранты нарушают запрет губернатора Моора на работу в таксиМигрантов-участников тюменской перестрелки объявили в федеральный розыск
#Общество#Ирина Швецова#Мигранты
Подпишитесь
«Ограниченный ресурс»: как борьба за воду сказывается на состоянии Туры?
Сегодня, 08:14
В Тюмени озвучили цену самой дорогой проданной квартиры. Это «однушка»
Сегодня, 07:53
Не прошло и суток: в Тюмени образовалась новая яма с кипятком в центре города
Сегодня, 06:32
Метеозависимым подготовиться: мощнейшая магнитная буря обрушится на Тюменскую область
Сегодня, 09:35
Мощные снегопады и лишь один солнечный день: какая погода будет в Тюмени в феврале
Сегодня, 05:44
«Ваша жизнь — это цветочки!»: боец СВО запретил тюменцам жаловаться на жизнь
Вчера, 08:19