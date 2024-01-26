«Оскорбления и проблемы с женщинами»: откровения мигранта о жизни в Тюмени

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Несмотря на то, что Магомед Закиров уже получил гражданство РФ, его все равно считают «чужим». Сейчас мужчина работает на рынке и подрабатывает в такси, где постоянно сталкивается с неуважительным отношением тюменцев.
«Я боялся, когда переезжал, что будут за спиной называть словом на букву „х“, но нет, мне это говорят прямо в лицо. Причем я не говорю на своем языке в городе никогда, только дома, когда созваниваюсь с родственниками, потому что знаю, что местным это не нравится. И я стараюсь быть вежливым, но на меня смотрят, как на недочеловека и относятся аналогичным образом», — говорит мужчина.
Он отмечает, что с ним редко здороваются в ответ, когда он приветствует покупателей или пассажиров. В такси ему часто занижают оценки, а на рынке пытаются торговаться, угрожая жалобами и депортацией.
«Такие, конечно, не все. Есть понимающие и добрые люди. Но чаще всего плохо ко мне относятся русские мужчины, которым около 35-45 лет. Они часто отменяют поездки, когда видят, кто их повезет или критикуют манеру езды, обращаясь ко мне на „ьы“ и оскорбляя. Я не позволяю себе к незнакомцам так обращаться, даже к тем, кто младше меня я всегда на „вы“, мне бы хотелось такого же уважения», — откровенничает Закиров.
Также несколько раз мужчина чуть не стал участником други, точнее его грозились избить. Один раз на рынке мужчина схватил его за руку и приглашал «выйти поговорить» на задний двор. И дважды в таки пьяные мужчины пытались вытащить его из салоны, чтобы выразить свое недовольство национальностью Магомеда.
«Я понимаю тревогу девушек, которых я везу в такси, я вижу, чо они побаиваются, но не воспринимаю это негативно, понимаю, что ситуации бывают непростые. Но почему так агрессивны мужчины, которым я ничего сказал и не сделал? Чем я такое заслужил? Я ни разу не нарушал закон, я уважаю других людей, почему так?», — задается вопросами мужчина.
Также мужчина активно ищет себе даму сердца, он хочет создать семью и со своей избранницей воспитывать двоих детей. Однако тюменки не спешат идти на свидание с Магомедом Закировым и часто отвергают его приглашения.
«Я никогда не пытаюсь с кем-то познакомиться на работе — это непрофессионально. Пытаюсь в жизни и социальных сетях знакомиться с девушками, мне не важна национальность, мне важны внутренние качества и желание завести семью. Но мои приглашения отвергают, мне порою прямо говорят, что не хотят связываться с кавказцем и боятся звания „чернильницы“, такое выражение используют русские мужчины для женщин, которые с иностранцами заводят отношения», — объясняет Закиров.
Также негативно относятся и к самому мужчине, который иногда зовет на свидания русских девушек. Родственники или друзья дамы, которая соглашается на встречу с Магомедом, часто пишут ему с угрозами и просят не общаться с женщиной.
«Не понимаю этого. Я порядочный мужчина, я планирую жениться и создать семью. Моя жена будет обеспечена и я готов ей помогать с домашними делами, вопреки всем стереотипам. Никогда не попрошу женщину надеть хиджаб, это только ее выбор. Но со стереотипами бороться очень тяжело», — признается кавказец.
Думая о будущем, мужчина опасается, что и его детей, которые будут рождены в Тюмени с российским гражданством, будут считать «чужими».
«Не хочу, чтобы в школа над ними смеялись или издевались. Но у них будет мое отчество и фамилия, а потому, я боюсь, что это неизбежно. Если даже мне было сложно снять квартиру здесь, то что ждет их в садике, школе и университете? Хотя хочется верить, что люди станут добрее и начнут судить людей не по национальности, а по поступкам», — говорит Закиров.
Тюменцам мужчина предлагает перестать быть предвзятыми и начать лояльнее относится к мигрантам. Он уверен, что разные народы могут проживать на одной территории в мире и понимании.