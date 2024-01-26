«Оскорбления и проблемы с женщинами»: откровения мигранта о жизни в Тюмени

Также несколько раз мужчина чуть не стал участником други, точнее его грозились избить. Один раз на рынке мужчина схватил его за руку и приглашал «выйти поговорить» на задний двор. И дважды в таки пьяные мужчины пытались вытащить его из салоны, чтобы выразить свое недовольство национальностью Магомеда.