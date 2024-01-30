По-прежнему опасен: эксперты рассказали, сколько тюменцев заболели COVID-19 за неделю

Эксперты рассказали, сколько жителей Тюменской области заболели коронавирусом

За период с 22 по 28 января количество выздоровевших от COVID-19 в России снизилось на 11%. Эксперты портала Объясняем.рф рассказали, как изменилась ситуация в Тюменской области за неделю.