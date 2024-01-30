nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Эксперты рассказали, сколько жителей Тюменской области заболели коронавирусом

По-прежнему опасен: эксперты рассказали, сколько тюменцев заболели COVID-19 за неделю

30 января 2024, 08:37
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты рассказали, сколько жителей Тюменской области заболели коронавирусом

За период с 22 по 28 января количество выздоровевших от COVID-19 в России снизилось на 11%. Эксперты портала Объясняем.рф рассказали, как изменилась ситуация в Тюменской области за неделю.

За четвертую неделю января в Тюменской области выявили 206 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 15 случаев меньше, сравнивая с предыдущей неделей.

С COVID-19 госпитализировали 15 человек, 194 выздоровели. На предыдущей неделе госпитализированных было на 13 человек больше, выздоровевших — на 219 больше.

По всей России, как и в Тюменской области, отмечено снижение количества госпитализаций и уровня заболеваемости.

«За четвертую неделю 2024 года в стране госпитализированы 2 924 человека. Количество госпитализаций снизилось на 10%. Выздоровело 26 366 человек, или на 11% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости составил 16,5 и снизился на 4,1%», — рассказали эксперты.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области распространяется корь. Ей заразились уже 23 ребенка.

«Новый вирус уже здесь?»: чем и почему массово болеют жители Тюменской области?
Узнать подробнее
Читайте также:
Жизнь «до» и «после»: тюменские врачи спасли сбитого на «зебре» ребенкаТюменские врачи спасли двойняшек с аномально маленьким весомВрачи спасли 60-летнего жителя Тобольска от опасного недуга
#Общество#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Болезни#Тюменская область#Новости тюмени#Здоровье#Вирусы#COVID-19#Коронавирусная инфекция#Ковид#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Ограниченный ресурс»: как борьба за воду сказывается на состоянии Туры?
Сегодня, 08:14
«Опаснее COVID-19»: вирусная инфекция атаковала жителей Тюменской области
Вчера, 07:09
Не прошло и суток: в Тюмени образовалась новая яма с кипятком в центре города
Сегодня, 06:32
С тюменского рынка может уйти крупный федеральный застройщик
Сегодня, 04:02
Мощные снегопады и лишь один солнечный день: какая погода будет в Тюмени в феврале
Сегодня, 05:44
«Ваша жизнь — это цветочки!»: боец СВО запретил тюменцам жаловаться на жизнь
Вчера, 08:19