По-прежнему опасен: эксперты рассказали, сколько тюменцев заболели COVID-19 за неделю

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
За четвертую неделю января в Тюменской области выявили 206 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 15 случаев меньше, сравнивая с предыдущей неделей.
С COVID-19 госпитализировали 15 человек, 194 выздоровели. На предыдущей неделе госпитализированных было на 13 человек больше, выздоровевших — на 219 больше.
По всей России, как и в Тюменской области, отмечено снижение количества госпитализаций и уровня заболеваемости.
«За четвертую неделю 2024 года в стране госпитализированы 2 924 человека. Количество госпитализаций снизилось на 10%. Выздоровело 26 366 человек, или на 11% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости составил 16,5 и снизился на 4,1%», — рассказали эксперты.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области распространяется корь. Ей заразились уже 23 ребенка.