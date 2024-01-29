Итоги дня в Тюмени: опасный вирус, построят школу, просьба к Басте, отставка в ГИБДД

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
В течение прошлой недели в России зафиксирован рост заболеваемости респираторными инфекциями. Тюменская область не стала исключением, где коронавирусом заразились более 200 человек. При этом в области продолжают распространяться ОРВИ и грипп. И, как отмечают эксперты, последние сейчас несут большую опасность, чем ковид.
«Важно понимать, что тяжелые последствия могут вызывать не только штаммы COVID-19, грипп и ОРВИ не стоит недооценивать. Сейчас у нас в регионе зафиксированы случаи возникновения тяжелых осложнений, которые возникли на фоне обычного вирусного заболевания, а потому важно ответственно относиться к ухудшению самочувствия», — пояснил тюменский инфекционист Владимир Сорокин.
Наибольшую угрозу несет грипп А. Он может вызвать тяжелые осложнения даже у здорового человека и даже летальный исход.
Начальник управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер вероятно скоро покинет свой пост вслед за своим земляком — Леонидом Коломийцем, который до сентября этого года возглавлял УМВД региона. Оба приехали в Тюменскую область из Омска.
«Начальник тюменской ГИБДД Миллер может уйти в отставку в ближайшее время. На эту расстрельную должность планируют поставить варяга. Должность коррупциогенная. Не местный руководитель должен разрубить все возможные цепочки», — цитирует телеграм-каналу «Погоны и галстуки» своего инсайдера.
Восьмилетний Святослав Тропынин страдает от миодистрофией Дюшенна. На поддерживающее лечение ему нужно почти 300 тыс. рублей. На сегодня из этой суммы собрано всего около 82 тыс. рублей. Поддержать сбор мальчик попросил знаменитого рэпера, записав к нему видеообращение.
«Василий Михайлович, привет. У меня есть к вам один вопросик. Люди все время отмечают вас в социальных сетях, но почему-то вы на них не отвечаете. Поэтому вот мой вопрос: вы мне поможете?», — говорит юный тюменец в ролике.
Видеообращение Святослава к артисту и бизнесмену опубликовано в telegram-канале, который ведет сбор денег.
Власти Тюменской области разместили тендер строительство школы в селе Мальково Тюменского района. Начальная стоимость закупки — 1,9 млрд рублей.
«Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство школы в с. Мальково Тюменского района“. Начальная цена — 1,9 млрд рублей», — сказано в описании заявки.
Под новую школу выделен участок площадью 23,1 тыс. квадратных метров на улице Мира. Здание учебного заведения должно быть спланировано так, чтобы в нем могли учиться три параллели детей с 1 по 9 класс и две параллели с 10 по 11. Кроме современных кабинетов, в школе планируется благоустроить дворовую территорию, где разместятся несколько спортивных площадок.
В 2023 году корь была диагностирована у более 30 тюменцев. В этом году опасная инфекция выявлена уже у 23 ребенка.
«Показатель заболеваемости корью составляет 1,9 на 100 тысяч населения. Дети и подростки составляют более 76% от общего количества заболевших. Более 80% приходится на Тюмень», —отметили в тюменском Роспотребнадзоре.