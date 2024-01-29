Итоги дня в Тюмени: опасный вирус, построят школу, просьба к Басте, отставка в ГИБДД

Под новую школу выделен участок площадью 23,1 тыс. квадратных метров на улице Мира. Здание учебного заведения должно быть спланировано так, чтобы в нем могли учиться три параллели детей с 1 по 9 класс и две параллели с 10 по 11. Кроме современных кабинетов, в школе планируется благоустроить дворовую территорию, где разместятся несколько спортивных площадок.