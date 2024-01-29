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Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

В Тюмени депутаты меняют закон ради исполнения указа Путина

В Тюмени депутаты меняют закон ради исполнения указа Путина

29 января 2024, 14:53
Фото: 1MI
В Тюмени было предложено предоставить многодетным семьям преимущественное право на получение денежной выплаты на строительство или приобретение жилья, даже если их детям уже исполнилось 18 лет.
Сюжет
Путин

Законопроект с таким предложением был представлен в Тюменскую областную думу группой депутатов. Похожий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.


«Законопроект был разработан с целью привести региональное законодательство в соответствие с указом президента РФ от 23 января. В указе было отмечено, что многодетные семьи должны получать меры социальной поддержки до тех пор, пока их старший ребенок не достигнет 18 лет или 23 лет в случае его обучения в учебном заведении. В Тюменской области этот порог установлен для семей с детьми до 18 лет», — говорится в документе.


Таким образом, если поправки будут приняты, большее количество семей смогут претендовать на финансовую поддержку при покупке жилья. Даже если старшие дети продолжат своё образование, семьи не потеряют право на получение выплат до достижения студентами 23 лет.

Ранее тюменка Алена Водонаева прокомментировала слова Президента Владимира Путина о повышении рождаемости в стране. Женщина считает, что каждая семья должна делать свой выбор в пользу второго ребенка, игнорируя демографические задачи.

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#Общество#Деньги#Новости тюмени#Путин#Социальная поддержка#Выплаты#Алина Петрова
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