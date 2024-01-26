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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

Тюменские таксисты придумали новую схему повышения стоимости поездок

Еще одна схема: тюменские таксисты придумали, как заставить пассажиров платить больше

26 января 2024, 03:03
Фото: Midjourney

Тюменские таксисты придумали новую схему повышения стоимости поездок

Водители нашли еще один способ накрутки стоимости поездок. Чтобы зарабатывать больше, они принимают заказ и уходят с линии.

О новой схеме рассказал «Ura.ru» один из водителей. По его словам, она позволяет увеличить спрос, из-за чего коэффициенты для водителей растут.

«Чтобы зарабатывать больше, используем такой метод: когда берешь новый заказ, уходишь с линии в приложении. Система считывает это и получается, что в определенном районе работает меньше машин. Так растет спрос и, соответственно, увеличивается цена за поездки», — поделился таксист.

В январе водители придумали другой способ заработка. Они начали брать оплату за услуги, за которые раньше платить не приходилось. Например, за зарядку телефона или музыку придется заплатить от 50 до 100 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы раскритиковали популярный тариф «Яндекс Go». Горожане считают, что таксисты злоупотребляют количеством попутчиков по тарифу «Вместе».

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Пассажиры#Такси#Любовь Селезнева
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