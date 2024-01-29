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Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Умирающий от болезни мальчик из Тюмени обратился за помощью к Басте

Умирающий от болезни мальчик из Тюмени обратился за помощью к Басте

29 января 2024, 13:56
Фото: 1MI
Житель Тюмени, страдающий миодистрофией Дюшенна, Святослав Тропынин обратился к реперу Басте (Василию Вакуленко) с просьбой о помощи в сборе средств на его лечение. Видео с мальчиком было опубликовано в telegram-канале, где ведется отчет о собранных деньгах.

В настоящее время для лечения мальчику требуется еще 199,3 млн рублей.

«Василий Михайлович, привет. У меня есть к вам один вопросик. Люди все время отмечают вас в социальных сетях, но почему-то вы на них не отвечаете. Поэтому вот мой вопрос: вы мне поможете?» — говорит восьмилетний Святослав на видео.

В видео мальчик готовит ребрышки, так как у Басты есть заведение, где готовят это блюдо, а его шоу на YouTube называется «Вопрос ребром». В апреле артист посетит Тюмень.

Отметим, что миодистрофия Дюшена представляет собой заболевание, которое поражает мышцы и вызывает прогрессирующую слабость. Проявляется болезнь в результате дефекта на гене X-хромосомы. Лечение обычно направлено на облегчение симптомов и поддержание оптимального качества жизни.

Напомним, что ранее в Тюмени хотели открыть ресторан Басты. Многие эксперты считали, что заведение дополнит гастрономическую составляющую города.

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#Общество#Тюмень#Медицина#Новости тюмени#Здоровье#Лечение#Петрова#Миодистрофия Дюшенна#Святослав Тропынин#Баста
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