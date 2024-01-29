Умирающий от болезни мальчик из Тюмени обратился за помощью к Басте

Житель Тюмени, страдающий миодистрофией Дюшенна, Святослав Тропынин обратился к реперу Басте (Василию Вакуленко) с просьбой о помощи в сборе средств на его лечение. Видео с мальчиком было опубликовано в telegram-канале, где ведется отчет о собранных деньгах.

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