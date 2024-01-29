Умирающий от болезни мальчик из Тюмени обратился за помощью к Басте

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В настоящее время для лечения мальчику требуется еще 199,3 млн рублей.
«Василий Михайлович, привет. У меня есть к вам один вопросик. Люди все время отмечают вас в социальных сетях, но почему-то вы на них не отвечаете. Поэтому вот мой вопрос: вы мне поможете?» — говорит восьмилетний Святослав на видео.
В видео мальчик готовит ребрышки, так как у Басты есть заведение, где готовят это блюдо, а его шоу на YouTube называется «Вопрос ребром». В апреле артист посетит Тюмень.
Отметим, что миодистрофия Дюшена представляет собой заболевание, которое поражает мышцы и вызывает прогрессирующую слабость. Проявляется болезнь в результате дефекта на гене X-хромосомы. Лечение обычно направлено на облегчение симптомов и поддержание оптимального качества жизни.
Напомним, что ранее в Тюмени хотели открыть ресторан Басты. Многие эксперты считали, что заведение дополнит гастрономическую составляющую города.