Сильная изморозь и ветер ожидается в Тюмени

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В Тюменской области ночью 29 января и утром 30 января ожидается изморозь. Сообщение с предупреждением появилось на сайте регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, ожидаются порывы ветра до 5 метров в секунду. Пешеходов и водителей просят быть осторожными.
Отметим, что зимняя изморозь может представлять серьезную опасность для человека. Низкие температуры и влажность приводят к образованию ледяных условий на дорогах и тротуарах, увеличивая риск падений и травм.
Различные заболевания, такие как простуда, грипп и другие респираторные инфекции, могут ослабить организм, что в свою очередь повышает уязвимость к неблагоприятным погодным условиям.