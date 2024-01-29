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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Штормовое предупреждение из-за изморози объявили в Тюмени

Сильная изморозь и ветер ожидается в Тюмени

29 января 2024, 11:15
Фото: 1MI

Штормовое предупреждение из-за изморози объявили в Тюмени

Синоптики выпустили предупреждение о потенциально опасной погоде.

В Тюменской области ночью 29 января и утром 30 января ожидается изморозь. Сообщение с предупреждением появилось на сайте регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, ожидаются порывы ветра до 5 метров в секунду. Пешеходов и водителей просят быть осторожными.

Отметим, что зимняя изморозь может представлять серьезную опасность для человека. Низкие температуры и влажность приводят к образованию ледяных условий на дорогах и тротуарах, увеличивая риск падений и травм.

Различные заболевания, такие как простуда, грипп и другие респираторные инфекции, могут ослабить организм, что в свою очередь повышает уязвимость к неблагоприятным погодным условиям.

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#Общество#Новости тюмени#Погода#Петрова
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