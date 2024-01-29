Главному полицейскому Тюменской области порочат отставку

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
«Начальник тюменской ГИБДД Миллер может уйти в отставку в ближайшее время. На эту расстрельную должность планируют поставить варяга. Должность коррупциогенная. Не местный руководитель должен разрубить все возможные цепочки», — сообщает источник.
В пресс-службе областной Госавтоинспекции заявили агентству, что в ГИБДД по Тюменской области нет информации о предполагаемых изменениях в руководстве. «Андрей Викторович продолжает работать. На февраль составлен график мероприятий с его участием.
Напомним, что сведения об отставке Андрея Миллера существовали и ранее. Тогда он опровергал распространяемую информацию.