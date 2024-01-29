nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:31

Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Главному полицейскому Тюменской области порочат отставку

Главному полицейскому Тюменской области порочат отставку

29 января 2024, 15:31
Фото: 1MI
Начальник УГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер, возможно, скоро уйдет в отставку. Об этом сообщает telegram-канал «Погоны и галстуки», ссылаясь на собственные источники.

 

«Начальник тюменской ГИБДД Миллер может уйти в отставку в ближайшее время. На эту расстрельную должность планируют поставить варяга. Должность коррупциогенная. Не местный руководитель должен разрубить все возможные цепочки», — сообщает источник.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции заявили агентству, что в ГИБДД по Тюменской области нет информации о предполагаемых изменениях в руководстве. «Андрей Викторович продолжает работать. На февраль составлен график мероприятий с его участием.

Напомним, что сведения об отставке Андрея Миллера существовали и ранее. Тогда он опровергал распространяемую информацию.

#Общество#Новости тюмени#Взятка#Отставка#Алина Петрова
Подпишитесь
«Опаснее COVID-19»: вирусная инфекция атаковала жителей Тюменской области
Сегодня, 07:09
«Поведется даже самый умный»: как мошенники обманывают жителей Тюменской области?
Сегодня, 07:50
Третий случай за месяц: тюменец вернулся с СВО и едва не утонул в яме с кипятком
Сегодня, 09:01
На меньшее не согласны: тюменцы рассказали, каким вакансиям отдают предпочтение
Сегодня, 04:48
Штормовое предупреждение: сильная изморозь и ветер ожидаются в Тюмени
Сегодня, 11:15
«Ваша жизнь — это цветочки!»: боец СВО запретил тюменцам жаловаться на жизнь
Сегодня, 08:19