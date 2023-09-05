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Тюменский силовик опроверг слухи о своей отставке

Тюменский силовик опроверг слухи о своей отставке

5 сентября 2023, 07:22
Фото: 1MI
Руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер опроверг слухи о своем увольнении. Глава УГИБДД заявил о том, что распространенная на минувшей неделе информация является ложной.
«Информация не соответствует действительности. Никакой рапорт я не писал, в отставку уходить не собираюсь. Нахожусь на службе, занимаюсь вопросами обеспечения безопасности дорожного движения», — сообщил Андрей Миллер URA.RU.
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Ранее «Наш Город» писал, что 31 августа тюменские тг-каналы распространили информацию о том, что Миллер подал рапорт об увольнении. Отставку главы областной автоинсп6кции связывали с зачисткой в управлении МВД по Тюменской области. На кресло руководителя ГИБДД даже называли имя главного кандидата — Василия Ренцанова, в настоящее время работающего в должности замглавы ГИБДД по Тюменской области.

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