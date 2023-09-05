Тюменский силовик опроверг слухи о своей отставке

Ранее «Наш Город» писал, что 31 августа тюменские тг-каналы распространили информацию о том, что Миллер подал рапорт об увольнении. Отставку главы областной автоинсп6кции связывали с зачисткой в управлении МВД по Тюменской области. На кресло руководителя ГИБДД даже называли имя главного кандидата — Василия Ренцанова, в настоящее время работающего в должности замглавы ГИБДД по Тюменской области.