42-летняя учительница из Тюменской области умерла при странных обстоятельствах

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
По словам родственников Ольги, изначально диагноз ей был поставлен неправильно. Так, медики считали, что у женщины «панкреатит», однако после в медкарте указали «неуточненная пневмония». Как считает Владимир Линдигрин, супругу должным образом не лечили, с каждым днем её состояние ухудшалось.
«Она пришла на своих ногах, а потом слегла. Еще обнаружили, что антибиотики, которые ставили, не помогали. Почему раньше они этого не делали?», — рассказал мужчина изданию 72.ru.
Отметим, что Ольга проработала в школе №12 более пятнадцати лет. Как говорят её коллеги, она всегда была жизнерадостным, отзывчивым и добрым человеком. У нее остались две несовершеннолетние дочери.
Прощание с учительницей состоится 2 февраля в ритуальном зале по улице Ялуторовской, 66 б с 12:00 до 13:00.
Следственный комитет занимается проверкой больницы, в которой женщина проходила лечение.
Напомним, что ранее педагог тюменской школы №92 скончалась перед началом урока. Несмотря на усилия медиков, спасти учительницу не представилось возможным.