42-летняя учительница из Тюменской области умерла при странных обстоятельствах

По словам родственников Ольги, изначально диагноз ей был поставлен неправильно. Так, медики считали, что у женщины «панкреатит», однако после в медкарте указали «неуточненная пневмония». Как считает Владимир Линдигрин, супругу должным образом не лечили, с каждым днем её состояние ухудшалось.