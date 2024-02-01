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Updated Сегодня, 10:21

42-летняя учительница из Ишима скончалась при странных обстоятельствах

42-летняя учительница из Тюменской области умерла при странных обстоятельствах

1 февраля 2024, 10:19
Фото: личная страница Ольги Линдигрин

42-летняя учительница из Ишима скончалась при странных обстоятельствах

Умерла Ольга Линдигрин, 42-летняя учительница начальных классов из Ишима. Как рассказал её супруг журналистам, смерть наступила 31 января. Женщина в течение месяца лечилась от двусторонней пневмонии в инфекционном отделении ишимской больницы №4.

По словам родственников Ольги, изначально диагноз ей был поставлен неправильно. Так, медики считали, что у женщины «панкреатит», однако после в медкарте указали «неуточненная пневмония». Как считает Владимир Линдигрин, супругу должным образом не лечили, с каждым днем её состояние ухудшалось.

«Она пришла на своих ногах, а потом слегла. Еще обнаружили, что антибиотики, которые ставили, не помогали. Почему раньше они этого не делали?», — рассказал мужчина изданию 72.ru.

Отметим, что Ольга проработала в школе №12 более пятнадцати лет. Как говорят её коллеги, она всегда была жизнерадостным, отзывчивым и добрым человеком. У нее остались две несовершеннолетние дочери.

Прощание с учительницей состоится 2 февраля в ритуальном зале по улице Ялуторовской, 66 б с 12:00 до 13:00.

Следственный комитет занимается проверкой больницы, в которой женщина проходила лечение.

Напомним, что ранее педагог тюменской школы №92 скончалась перед началом урока. Несмотря на усилия медиков, спасти учительницу не представилось возможным.

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