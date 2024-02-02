Итоги дня в Тюмени: новый кампус, карантин в школах, забастовка мигрантов

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова выразила мнение о возможной необходимости изменения места проведения соревнований. Спортсменка заинтересована в пересмотре выбора региона, считая, что в Тюмени стадион «Жемчужина Сибири» не получает достаточное внимание со стороны зрителей.



Степанова отметила, что её первые взрослые победы пришлись именно на соревнования в Тюмени, и она всегда рада вернуться в этот регион, где все знакомо и специально ориентировано на потребности спортсменов. Она высоко оценила качество стадиона, однако выразила сожаление по поводу низкой посещаемости. Спортсменка выразила мысль о возможном проведении соревнований в другом регионе, таком как Красноярск, отметив, что это могло бы пойти на пользу спортивным мероприятиям.