Итоги дня в Тюмени: новый кампус, карантин в школах, забастовка мигрантов

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Губернатор Тюменской области Александр Моор похвастался перед президентом Владимиром Путиным новым кампусом. Совещание было проведено сегодня, 2 февраля.
Как стало известно, уже торжественно введены в эксплуатацию несколько объектов кампусов первой волны отбора.
Президентом полностью одобрены и поддержаны первые предварительные итоги проекта и даны соответствующие поручения.
В учебном году 2024-2025 предмет технологии станет обязательным. Учителей уже направили на специальные курсы для приобретения необходимых навыков.
Это решение принял президент Владимир Путин.
В случае внесения изменений в федеральную учебную программу по технологии, общеобразовательные учреждения скорректируют учебные планы. В настоящее время учителя технологии проходят курсы повышения квалификации, ознакамливаются с новыми методиками преподавания в соответствии с ФГОС.
В Тюменской области усилились требования мигрантов о повышении их заработной платы. Свое предложение они объясняют ростом цен на продукты.
Как считают эксперты, обстоятельство может побудить работодателей пересмотреть вопросы оплаты труда для этой категории работников.
Эти требования, возможно, станут вызовом для бизнеса, но также могут послужить стимулом для компаний.
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова выразила мнение о возможной необходимости изменения места проведения соревнований. Спортсменка заинтересована в пересмотре выбора региона, считая, что в Тюмени стадион «Жемчужина Сибири» не получает достаточное внимание со стороны зрителей.
Степанова отметила, что её первые взрослые победы пришлись именно на соревнования в Тюмени, и она всегда рада вернуться в этот регион, где все знакомо и специально ориентировано на потребности спортсменов. Она высоко оценила качество стадиона, однако выразила сожаление по поводу низкой посещаемости. Спортсменка выразила мысль о возможном проведении соревнований в другом регионе, таком как Красноярск, отметив, что это могло бы пойти на пользу спортивным мероприятиям.
Тюменские школы закрывают на неделю на карантин. Причина — рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ограничения продлятся до 5 февраля.
В департаменте образования и науки Тюменской области отметили, что решение о введении карантина в классе/группе принимается в том случае, если по причине болезни отсутствуют более 20% детей.