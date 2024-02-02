nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

Итоги дня в Тюмени: новый кампус, карантин в школах, забастовка мигрантов

Итоги дня в Тюмени: новый кампус, карантин в школах, забастовка мигрантов

2 февраля 2024, 16:34
Фото: 1MI
Дайджест событий за 2 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Губернатор Моор похвастался перед Путиным новым кампусом

Губернатор Тюменской области Александр Моор похвастался перед президентом Владимиром Путиным новым кампусом. Совещание было проведено сегодня, 2 февраля.

Как стало известно, уже торжественно введены в эксплуатацию несколько объектов кампусов первой волны отбора.

Президентом полностью одобрены и поддержаны первые предварительные итоги проекта и даны соответствующие поручения.

Тюменский губернатор Моор похвастался перед Путиным будущим кампусом
Узнать подробнее

В школах Тюмени появится новый предмет

В учебном году 2024-2025 предмет технологии станет обязательным. Учителей уже направили на специальные курсы для приобретения необходимых навыков.
Это решение принял президент Владимир Путин.

В случае внесения изменений в федеральную учебную программу по технологии, общеобразовательные учреждения скорректируют учебные планы. В настоящее время учителя технологии проходят курсы повышения квалификации, ознакамливаются с новыми методиками преподавания в соответствии с ФГОС.

В расписании тюменских школ появится новый предмет
Узнать подробнее

Тюменские мигранты начали требовать повышения зарплат

В Тюменской области усилились требования мигрантов о повышении их заработной платы. Свое предложение они объясняют ростом цен на продукты.

Как считают эксперты, обстоятельство может побудить работодателей пересмотреть вопросы оплаты труда для этой категории работников.

Эти требования, возможно, станут вызовом для бизнеса, но также могут послужить стимулом для компаний.

В Тюмени мигранты начали активно требовать поднять им зарплаты
Узнать подробнее

Олимпийская чемпионка подвергла жесткой критике тюменцев

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова выразила мнение о возможной необходимости изменения места проведения соревнований. Спортсменка заинтересована в пересмотре выбора региона, считая, что в Тюмени стадион «Жемчужина Сибири» не получает достаточное внимание со стороны зрителей.

Степанова отметила, что её первые взрослые победы пришлись именно на соревнования в Тюмени, и она всегда рада вернуться в этот регион, где все знакомо и специально ориентировано на потребности спортсменов. Она высоко оценила качество стадиона, однако выразила сожаление по поводу низкой посещаемости. Спортсменка выразила мысль о возможном проведении соревнований в другом регионе, таком как Красноярск, отметив, что это могло бы пойти на пользу спортивным мероприятиям.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова жестко раскритиковала тюменцев
Узнать подробнее

Карантин в тюменских школах

Тюменские школы закрывают на неделю на карантин. Причина — рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ограничения продлятся до 5 февраля.

В департаменте образования и науки Тюменской области отметили, что решение о введении карантина в классе/группе принимается в том случае, если по причине болезни отсутствуют более 20% детей.

#Общество#Тюменская область#Итоги дня#Итоги#Алина Петрова
Подпишитесь
Много заболевших: тюменские школы закрывают на карантин на неделю
Сегодня, 06:09
«Месяц будет жестким»: тюменский астролог предсказала непростой февраль
Сегодня, 07:49
Тест «Отгадай героя»: какие мультфильмы смотрели тюменцы в СССР
Сегодня, 06:37
На Тюмень надвигаются сильные снегопады и штормовой ветер
Сегодня, 09:15
«Вы слишком обнаглевшие!»: таксист высказал недовольство тюменскими пассажирами
Сегодня, 09:25
«Я был глубоко поражен!»: проктолог рассказал о необычных находках внутри тюменцев
Сегодня, 10:09