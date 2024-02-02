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Updated Сегодня, 05:03

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам раскритиковала тюменцев

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова раскритиковала тюменцев

2 февраля 2024, 05:01
Фото: 1MI

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам раскритиковала тюменцев

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила, что организаторам нужно задуматься о переносе соревнований в другой регион. Спортсменке не понравилось отношение тюменцев к лыжным гонкам.

Степанова отметила, что посещаемость стадиона «Жемчужина Сибири» оставляет желать лучшего. Она считает, что соревнования лучше проводить в другом регионе.

«В Тюмени были мои первые долгожданные победы на взрослых стартах. Всегда рада сюда возвращаться, все знакомо, все для спортсменов. Хороший стадион. Болельщиков, правда, немного. Это вопрос, конечно. Здесь обосновались лыжи и биатлон, а болельщики не приезжают. Может, мы в другом регионе побегаем? В Красноярске, например», — заявила спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Шестой этап Кубка России пройдет в Тюмени 3 и 4 февраля. Комментировать соревнования будут Дмитрий Губерниев и Александр Легков.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский дзюдоист Эльдар Аллахвердиев в составе сборной России выступил на международном турнире в Португалии. Состязания прошли с 26 по 28 января в пригороде Лиссабона.

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#Общество#Спорт#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Лыжи#Спортсмены#Лыжные гонки#Любовь Селезнева
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