Олимпийская чемпионка Вероника Степанова раскритиковала тюменцев

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам раскритиковала тюменцев

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила, что организаторам нужно задуматься о переносе соревнований в другой регион. Спортсменке не понравилось отношение тюменцев к лыжным гонкам.