Олимпийская чемпионка Вероника Степанова раскритиковала тюменцев

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Степанова отметила, что посещаемость стадиона «Жемчужина Сибири» оставляет желать лучшего. Она считает, что соревнования лучше проводить в другом регионе.
«В Тюмени были мои первые долгожданные победы на взрослых стартах. Всегда рада сюда возвращаться, все знакомо, все для спортсменов. Хороший стадион. Болельщиков, правда, немного. Это вопрос, конечно. Здесь обосновались лыжи и биатлон, а болельщики не приезжают. Может, мы в другом регионе побегаем? В Красноярске, например», — заявила спортсменка в эфире «Матч ТВ».
Шестой этап Кубка России пройдет в Тюмени 3 и 4 февраля. Комментировать соревнования будут Дмитрий Губерниев и Александр Легков.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский дзюдоист Эльдар Аллахвердиев в составе сборной России выступил на международном турнире в Португалии. Состязания прошли с 26 по 28 января в пригороде Лиссабона.