Тюменский губернатор Моор похвастался перед Путиным будущим кампусом

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Как стало известно, на совещании был поднят такой важный вопрос, как реализация программ создания всех 17 кампусов, прошедших отбор в рамках первой и второй волны конкурса. Выяснилось, что уже торжественно введены в эксплуатацию несколько объектов кампусов первой волны отбора.
Президентом полностью одобрены и поддержаны первые предварительные итоги проекта и даны поручения перейти к началу финансирования работ по кампусам второй волны отбора.
Как отметил глава Тюменской области, проект представляет собой серьезный импульс к развитию всей системы высшего образования в регионе. Благодаря данному проекту, как отметил Александр Моор, появятся современные учебные и научные лаборатории, технопарк, комфортные места для проживания и занятий спортом. Реализация идеи осуществляется в рамках национального проекта «Наука и университеты».
Напомним, что ранее губернатор Александр Моор во время общения с представителями СМИ, 31 января рассказал, что в текущем году в Тюменской области планируется сдать в эксплуатацию семь объектов, предназначенных для образовательных учреждений.