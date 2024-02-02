Тюменский губернатор Моор похвастался перед Путиным будущим кампусом

Как стало известно, на совещании был поднят такой важный вопрос, как реализация программ создания всех 17 кампусов, прошедших отбор в рамках первой и второй волны конкурса. Выяснилось, что уже торжественно введены в эксплуатацию несколько объектов кампусов первой волны отбора.