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Updated Сегодня, 09:44

Тюменский губернатор Моор похвастался перед Путиным будущим кампусом

Тюменский губернатор Моор похвастался перед Путиным будущим кампусом

2 февраля 2024, 09:42
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил об участии в совещании по вопросу создания сети современных кампусов под председательством Президента России Владимира Путина.
Сюжет
Путин

Как стало известно, на совещании был поднят такой важный вопрос, как реализация программ создания всех 17 кампусов, прошедших отбор в рамках первой и второй волны конкурса. Выяснилось, что уже торжественно введены в эксплуатацию несколько объектов кампусов первой волны отбора.

Президентом полностью одобрены и поддержаны первые предварительные итоги проекта и даны поручения перейти к началу финансирования работ по кампусам второй волны отбора.

Как отметил глава Тюменской области, проект представляет собой серьезный импульс к развитию всей системы высшего образования в регионе. Благодаря данному проекту, как отметил Александр Моор, появятся современные учебные и научные лаборатории, технопарк, комфортные места для проживания и занятий спортом. Реализация идеи осуществляется в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Напомним, что ранее губернатор Александр Моор во время общения с представителями СМИ, 31 января рассказал, что в текущем году в Тюменской области планируется сдать в эксплуатацию семь объектов, предназначенных для образовательных учреждений.

#Общество#Политика#Тюменская область#Новости тюмени#Путин#Алина Петрова
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