В Тюменской области количество вакансий выросло на треть

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В сравнении с 2023 годом в целом, в 2024 году количество вакансий в Тюменской области выросло на 34%. Сильнее всего это заметно в юридической сфере, розничной торговле и автобизнесе.
В топ также вошли домашний, обслуживающий и административный персонал. При этом, в медицине и фармацевтике замечен отток предложений.
Аналитики отметили, что сейчас проще всего трудоустроиться в сфере розничной торговли, автобизнесе и медицине. В рейтинг профобластей с низкой конкуренцией также внесены продажи и обслуживание клиентов, рабочий персонал, туризм, гостиницы и рестораны.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский военный комиссариат ищет саперов, разведчиков и командиров. Им предлагают зарабатывать до 226 тысяч рублей.