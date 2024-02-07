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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

В Тюменской области количество вакансий выросло на 34%

В Тюменской области количество вакансий выросло на треть

7 февраля 2024, 06:07
Фото: 1MI

В Тюменской области количество вакансий выросло на 34%

В январе в регионе было открыто 15.6 тысячи вакансий, что на 22% больше по сравнению с январем 2023 года. Аналитики hh.ru рассказали, в каких сферах вырос спрос на новых работников.

В сравнении с 2023 годом в целом, в 2024 году количество вакансий в Тюменской области выросло на 34%. Сильнее всего это заметно в юридической сфере, розничной торговле и автобизнесе.

В топ также вошли домашний, обслуживающий и административный персонал. При этом, в медицине и фармацевтике замечен отток предложений.

Аналитики отметили, что сейчас проще всего трудоустроиться в сфере розничной торговли, автобизнесе и медицине. В рейтинг профобластей с низкой конкуренцией также внесены продажи и обслуживание клиентов, рабочий персонал, туризм, гостиницы и рестораны.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский военный комиссариат ищет саперов, разведчиков и командиров. Им предлагают зарабатывать до 226 тысяч рублей.

На меньшее не согласны: тюменцы рассказали, каким вакансиям отдают предпочтение
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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Рабочие вакансии#Любовь Селезнева
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