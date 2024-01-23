Итоги дня в Тюмени: землетрясение, мигранты нарушают запрет, паркинг, Тура без рыбы

Глобальное потепление в совокупности с обмелевшими водоемами могут существенно сказаться на сельском хозяйстве региона и на популяции рыбы.

Также нужно помнить, что при уменьшении уровня воды в Туре, объемы выбросов предприятий остались прежними, а в истоках реки на территории Свердловской области находятся крупные металлургические предприятия, которые являются самыми главными загрязнителями.