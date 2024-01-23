Итоги дня в Тюмени: землетрясение, мигранты нарушают запрет, паркинг, Тура без рыбы

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
По делу о перестрелке на улице Муравленко в Тюмени, которая произошла 5 января этого года, взят под стражу мужчина, 1990 года рождения, по имени Фауд.
По версии следствия, он сообщил своим знакомым о местонахождении двух мужчин, на которых те готовились напасть.
«Обвиняемый, находясь в автомобиле во дворе по ул. Муравленко, заметил машину с двумя мужчинами. Он знал, что их хотят убить. И сообщил о них своим знакомым, желая оказать им содействие в совершении преступления. После полученного от Фуада сигнала, установленные следствием лица заехали во двор дома и выйдя из автомобилей, произвели множество хаотичных выстрелов по машине, в котором находились мужчины», — пояснили в ведомстве.
Расследование по уголовному делу продолжается.
В Тюмени готовят к переводу на платный режим работы подземную парковку на площади 400-летия города. До 30 января паркинг будет работать в тестовом режиме с целью проверки работы оборудования ограничения проезда.
В этот период услуга останется бесплатной, но без парковочного билета загнать машину на стоянку уже не получится.
Мигранты из стран СНГ продолжают работать в такси, несмотря на введенный в конце 2023 года запрет найма мигрантов на пассажирский транспорт. Кроме того, у некоторых водителей нет даже водительских удостоверений.
После губернаторского нововведения, регион покинули только 10 процентов иностранцев, которые раньше зарабатывали на извозе.
«Кто-то ушел от агрегаторов в „бомбилы“. Другие находят местных, у которых есть водительские удостоверения, и за деньги просят их оформить договор с агрегаторами на себя», — рассказал инсайдер.
В ночь на 23 января на границе Китая и Киргизии произошло мощное землетрясение, толчки от которого были ощутимы даже в Тюмени.
Несколько горожан, встревожившись, обратились в единую диспетчертскую службу.
«Специалисты МЧС совместно с представителями управляющих компаний провели обследование местности вблизи домов, подъездов. Факторов, угрожающих здоровью и жизни, выявлено не было», — пояснили в ведомстве.
Также подземные толчки ощутили и жители Курганской области.
Процессы, вызванные глобальным потеплением, безусловно отразятся на состоянии тюменской Туры. Засуха прошлого года уже спровоцировала рекордное снижение уровня воды в реке, в будущем ее истощение может еще более усугубиться.
Глобальное потепление в совокупности с обмелевшими водоемами могут существенно сказаться на сельском хозяйстве региона и на популяции рыбы.
Также нужно помнить, что при уменьшении уровня воды в Туре, объемы выбросов предприятий остались прежними, а в истоках реки на территории Свердловской области находятся крупные металлургические предприятия, которые являются самыми главными загрязнителями.
Обмеление и загрязнение рек в свою очередь приводят к острой нехватке кислорода, которая угнетает метаболизм рыб. От этого особенно страдают крупные и активные рыбы.
«Основная проблема в том, что пресноводные не могут заменить кислород никакими другими полезными веществами, содержащимися в водоемах. Однако невозможность к адаптации приведет к гибели», — пояснила доктор биологических наук Валентина Тузова.